Google lanza la herramienta Bard en español

Google lanzó Bard en español para que cada vez más personas puedan acceder a este experimento que permite colaborar con Inteligencia Artificial generativa e impulsar su creatividad, potenciar sus ideas y su curiosidad. La herramienta también incorpora árabe, chino, alemán y portugués, entre otros, que suman más de 40 nuevos idiomas, además del inglés. Para poder utilizar Bard las personas pueden ingresar a https://bard.google.com/.



Al mismo tiempo, ahora más países podrán acceder a Bard, incluido Brasil y los 27 países de la Unión Europea. Y a su vez, se presentan nuevas funciones para ayudar a las personas a personalizar su experiencia, aumentar su creatividad y hacer más cosas. Entre ellas se destacan:



Escuchar las respuestas: se podrán escuchar las respuestas de Bard en voz alta. Esto es útil para oír la pronunciación correcta de una palabra o escuchar un poema o guión. Para utilizarlo, simplemente se debe escribir y luego, seleccionar el ícono de sonido.



Fijar y renombrar conversaciones: cuando se inicie una conversación, aparecerán opciones para fijar, renombrar y retomar conversaciones recientes en la barra lateral de la herramienta.



Más tareas de codificación: la nueva función permitirá exportar código Python a Replit, además de Google Colab.

Compartir respuestas: ahora es más fácil compartir parte o la totalidad de un chat de Bard

Además, próximamente se incorporarán al español (y los nuevos idiomas disponibles) más funcionalidades que permiten personalizar las respuestas de Bard y utilizar imágenes en sus consultas.

Ahora bien, ¿cómo se puede usar Bard?

A partir de estas novedades, Google comparte una serie de consejos para que todas las personas puedan explorar su curiosidad, aumentar su imaginación y dar lugar a nuevas ideas gracias a Bard. A continuación, 5 maneras en las que puede utilizarse:



Descubrir y explorar lugares icónicos en tu entorno: aquellas personas que estén de vacaciones o quieran conocer más de la localidad en la que viven, podrán solicitarle a Bard un sinfín de recomendaciones de sitios históricos, atracciones gastronómicas, parques y plazas, o cualquier sitio que sea de su interés. Además, podrán hacer listas e itinerarios para paseos o simplemente utilizarlo para inspirarse para tener una experiencia mucho más completa en dicho país o ciudad.



Generar una infinidad de textos creativos: la herramienta puede generar diferentes formatos de textos creativos, como relatos, código, correos electrónicos, letras de canciones, cartas, etc. Por ejemplo, escribir una canción sobre el amor en el siglo XXI o que genere un código para una aplicación simple.



Tener resúmenes de temas complejos: en ocasiones puede ser difícil entender un artículo complejo o simplemente las personas no disponen del tiempo suficiente para leerlo con suficiente atención. Bard puede ayudar a resumir un texto para su fácil comprensión. Tal es así que le podrías pedir que haga, por ejemplo, un resumen sobre la literatura en hispanoamérica y su influencia en el mundo.



Ayudar a programar: también puede ser un gran colaborador a la hora de realizar tareas de programación y desarrollo de software, como por ejemplo la generación o depuración de código. Esta capacidad está disponible en más de 20 lenguajes de programación como C++, Go, Java, Javascript, Python y Typescript. Y puede exportar fácilmente el código de Python a Google Colab, sin necesidad de copiar y pegar.



Convertir problemas o cuestionamientos de la vida real en planes de acción: desde preguntar “¿Por dónde empiezo si quiero vender mi casa? hasta “¿Cómo encuentro trabajo rápido si soy recién egresado?” Bard puede acercar ideas para accionar un plan que permita ir paso a paso hacia este tipo de objetivos.

Este lanzamiento se basa en el compromiso de Google para desarrollar de manera responsable la Inteligencia Artificial, y a medida que Bard llegue a más regiones e idiomas a lo largo del tiempo, se continuarán utilizando los Principios de IA de la compañía como guía, incorporando los comentarios de los usuarios y tomando medidas para proteger la privacidad y los datos de las personas.