Clínicas y Sanatorios de Mendoza no pueden adquirir insumos

La Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza, ACLISA, emitió un comunicado adviertiendo la crisis en la salud privada a raíz de las últimas medidas de devaluación que afectan el normal avasteciemiento de insumos médicos de uso habitual.

ACLISA comunicó a las autoridades de la Provincia y comunidad en general que desde el día lunes 14 de agosto no han podido adquirir los insumos, descartables y medicamentos de uso habitual en sus clínicas y sanatorios.

Sumado al "desabastecimiento existente, pone en riesgo la atención de la salud de la población en el corto plazo dado que también se han producido aumentos desmesurados que dificultan la actividad de las instituciones. De este modo, resultan imposibilitadas de funcionar en esas condiciones, recibiendo muy pocos insumos y en muchos de los casos sin precio determinado (se entrega sólo con remito sin saber el precio de compra pero se cobran las prestaciones efectuadas en mayo)".

También señalan que al "desabastecimiento denunciado se suma al desfinanciamiento preexistente, los plazos prolongados para percibir las prestaciones brindadas y el costo elevado de la prestación que en muchos casos es cobrada por debajo del mismo".

La situación es preocupante y advierten la gravedad de la situación de no ser tratada a la brevedad con autoridades, proveedores y obras sociales, "el sector necesita del financiamiento inmediato ya que es una actividad que no admite "stockearse" o frenar su funcionamiento hasta tanto el panorama esté, claro como hacen quienes proveen los insumos médicos. Los pagos de las prestaciones se producen, como mínimo a los 90 días de realizadas, por lo que se evalúa el traslado de dichos costos al beneficiario de la prestación con el llamado pago de bolsillo, para poder así intentar garantizar la continuidad de la atención médica, la que puede verse afectada si las condiciones de abastecimiento no se restablecen o si los ingresos de las instituciones no son suficientes para cubrir los costos".