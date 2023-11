Profesionales de la Salud paralizaron los hospitales

El paro tuvo un acatamiento de más del 80% y aseguran desde AMProS que las medidas de fuerza se profundizarán si no hay respuesta del gobierno de Mendoza

Los profesionales de la salud a través de la entidad que los nuclea, AMProS, rechazaron la oferta de recomposición salarial del Gobierno de Mendoza en las últimas paritarias y exigen una oferta superadora que hasta el momento no ha llegado.

Ante la falta de respuesta hace una semana la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud de Mendoza anunció medidas de fuerza que irían en incremento de no obtener una propuesta que cubra las expectativas de mejoras salariales acordes a la inflación.

Hoy se llevó a cabo el paro con movilización que se hizo sentir en toda la provincia por el alto acatamiento, más del 80%, y la convocatoria a marchar por las calles de Mendoza desde el ingreso a la ciudad en el Nudo Vial hasta Casa de Gobierno.

A las 9 de la mañana comenzó la protesta convocada por AMProS con una ruidosa y colorida convocatoria en el Nudo Vial de Mendoza con carteles y guardapolvos blancos se manifestaban al paso de los vehículos que acompañaron con bocinazos, luego comenzaron a marchar los más de 2 mil profesionales de la salud hasta Casa de Gobierno, en señal de reclamo contra el Ejecutivo Provincial ante la falta de incremento salarial acorde a los índices de inflación.

El paro en todos los efectores de salud de la provincia mostró una clara señal de la gravísima situación sanitaria, tanto de recurso humano como salarial.

Los trabajadores judiciales reclamaban en las escalinatas del poder judicial por la muerte de uun compañero asesinado en un intento de robo en Las Heras y aplaudieron desde allí la llegada de profesionales, en apoyo a la medida de fuerza. Judiciales y APOC acompañaron a Claudia Iturbe, secretaria general de AMProS, con un sentido discurso en el que repudiaron las amenazas del gobernador electo Alfredo Cornejo contra los gremios mendocinos.

Desde la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, Claudia Iturbe, secretaria general, sostuvo: “Esta mañana este Gobierno o el que viene, quiso desactivar el paro. Anunció a todos los medios de prensa que envió una propuesta salarial. Es mentira, es una maniobra sucia de este gobierno o del que está por asumir.

“Estamos acá para decirle a la gente que no hay neonatólogos en la Neonatología, no hay pediatras en las Guardias; no hay anatomopatólogos ya que solo hay 19 para lo público y privado, no hay terapistas infantiles; nadie que atienda las adicciones".

“No hay turnos y hay suicidios desde niños de 10 años. No hay turnos para la nueva pandemia: la salud mental. Que los trabajadores sociales atienden la pandemia social y no dan abasto con el abuso y la violencia de niños, niñas y adolescentes. Que los profesionales que trabajan en gabinetes escolares no son docentes, son profesionales de la salud.

“Nos han robado de las manos talentos humanos, profesionales super capacitados que han emigrado a otros lugares. Se van a San Luis; es increíble que tengamos una Ley 7759 Convenio Colectivo de Trabajo, que hayamos formado una Comisión Negociadora, y que hayamos pedido diálogo, pero no nos quieran escuchar. No van a lograr achicar el Estado. La salud pública se defiende en cada lugar de trabajo, pero si allí no tenemos recursos, insumos ni salarios -lo más importante- vamos a defenderlo en la calle. Este es el comienzo, es justicia y la victoria será nuestra”, concluyó la licenciada Iturbe.

Jorge Lucas, de la Asociación de Funcionarios Judiciales, remarcó, “quiero felicitar a todos los que están presentes, a los profesionales de la salud que se han puesto de pie a pesar de todas las intimidaciones.

“Quiero hacer referencia a la amenaza que nos hicieron hace algunos días, en cuanto a que los gremios tenemos que entender por las buenas o por las malas. Yo invito a las dos administraciones - la que se va (en alusión a Rodolfo Suarez) y la que viene (Alfredo Cornejo) a que vea esta imagen. Acá no hay una Comisión Ejecutiva de un gremio, sino trabajadores reclamando sus derechos. Acá no hay patoteros, sino profesionales de la salud que sostienen el servicio público de Mendoza. No vamos a dejarnos amedrentar más; tendrán que pagar los salarios que correspondan porque ellos también son responsables de las finanzas de la Provincia”.

Ricardo Babillón, secretario General electo del gremio de Judiciales, remarcó: “Fueron los compañeros judiciales quienes nos exigieron: viene AMProS, esperémoslos y marchemos con ellos. Este es un claro mensaje que nos dan: es hora de que los sindicatos dejemos los egoísmos y de una vez por todas, con la unidad que hay en las bases, nos hagamos cargo de la lucha para terminar con el achicamiento del Estado”.

Finalmente, el Círculo Médico de Mendoza expresó en una declaración su apoyo al paro de los profesionales de la salud convocado por AMPROS para hoy 15 de noviembre de 2023. “Entendemos que la precarización de los honorarios y salarios de los profesionales de la salud es una situación que se agrava cada vez más. Los aumentos que otorga el Estado no compensan la inflación actual, lo que lleva a una pérdida de poder adquisitivo que afecta la calidad de vida de los profesionales y su capacidad para brindar una atención de calidad a los pacientes”.