El respeto que debe haber entre peatones y conductores

Según un estudio realizado por la ONG Luchemos por la vida, sólo el 12% de las personas que conducen autos, otorgan prioridad de paso al peatón.

Según estadísticas mundiales al año mueren 27000 personas en accidentes y en Argentina, se estima que en 2019 más de 1500 peatones murieron en el tránsito. Más del 20% de todas las víctimas fatales.



Es por esta causa que la legislación vial argentina establece que los vehículos deben dar la prioridad a los peatones que cruzan correctamente la calle, ya sea por las esquinas o por la senda peatonal, y con el semáforo a su favor, donde lo hay.



Pero esta ley, ¿se cumple? La observación indica que no, todos en alguna medida hemos vivido una situación de riesgo, y como peatones, la precaución de esperar la decisión de los conductores, antes de cruzar una calle. Si nos dan paso, agradecemos con un gesto, pero lo cierto es que otorgar la prioridad al peatón no es un favor, es una obligación.



En contraparte como peatones, muchas veces no cruzamos por la esquina y sobre las sendas peatonales, o no esperamos el semáforo a nuestro favor para hacerlo. Vamos distraídos, sin darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, y de que, si nos atropellan, las probabilidades de sobrevivir son pocas. En un estudio de Luchemos por la Vida en la ciudad de Buenos Aires, se comprobó que solo un 10% de los peatones cruzan correctamente.

La palabra clave es respeto. Respeto mutuo entre conductores y peatones. Para ello es fundamental cambiar nuestra mentalidad, y que como conductores, paremos y otorguemos siempre al peatón la prioridad de paso.