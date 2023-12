Preventiva a Maicol Pizarro por matar a Sergio Zavala

El juez de Garantía Nº 3 de la ciudad de San Luis, Marcos Flores Leyes, ordenó el pasado jueves la prisión preventiva por 120 días para Maicol Pizarro, acusado por el delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en perjuicio de Sergio Alexis Zavala, en concurso ideal con el de lesiones leves en contra de Ángel Lastra. Ambos hechos ocurrieron el 25 de diciembre pasado, entre las 6:20 y las 7 horas, en el Barrio 100 Viviendas a la altura de la Manzana 104, en la zona de la Tercera Rotonda de la capital puntana.

Respecto a Brian Funes, Rodrigo Funes y Rodrigo Garro -los otros tres imputados-, el magistrado hizo lugar al pedido de los abogados defensores, Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez, y les concedió los ocho días de prórroga constitucional. El fiscal de Instrucción Nº 1, Francisco Assat, también había solicitado para ellos la prisión preventiva por cuatro meses bajo los mismos cargos. Una vez vencido dicho plazo, el juez resolverá sus situaciones procesales.

Prórroga de 8 dias

La solicitud de los abogados se realizó luego de escuchar la declaración de Pizarro, quien ante el juez dijo que él solo había mantenido una pelea con Lastra y que los hermanos Brian y Rodrigo Funes no estuvieron presentes en el lugar de los hechos.

“Solicitamos la prórroga porque después de oír la declaración de uno de los acusados, vamos a tener estos ocho días para adjuntar prueba y acreditar que dos de mis defendidos no estuvieron en el lugar del hecho y la participación de mi otro defendido no es la que indica el fiscal”, dijo Ibáñez.

La prórroga de ocho días está prevista en el artículo 40 de la Constitución Provincial que establece que la persona imputada “puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la resolución judicial, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima que ello favorece a su defensa”.

Minutos antes, y asesorado por su abogado, Juan Ortega, pidió la palabra Maicol Pizzaro y dio su versión de lo que había sucedido durante las primeras horas del 25 de diciembre. Los otros acusados se abstuvieron de declarar.

“Yo no le pegué al chico ese (por Zavala), solo estuve peleando con el hermano de él, que siempre me tuvo bronca y me defendí, nada más. Ni lo toqué al chico fallecido, no me voy hacer cargo de algo que no hice ni hacerme cargo de una muerte que no provoqué. Nada que ver lo que están diciendo, además ni Brian ni Rodrigo estaban en el lugar, sino que dormían con sus señoras”, expresó Pizarro.

La palabra de la Fiscalía

En representación del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes el fiscal Francisco Assat y el fiscal adjunto, Juan Pablo Díaz Estopiñán. “Ese día, la víctima se encontraban la víctima junto a su novia, su hermano Angel Lastra y su cuñada, Daniela Vega. Estaban en la vereda del domicilio de Vega mientras tomaban una bebida alcohólica luego de regresar del boliche de festejar Navidad. En ese momento llegó un menor de edad y dijo que había mantenido un altercado con Rodrigo Funes y que le habían querido pegar. Lastra le dice a ese joven que se vaya para no tener problemas, pero a los pocos minutos irrumpen los aquí imputados en compañía de más personas y se le abalanzan a Zavala y a Lastra”, narró Assad.

“Tuvo lesiones por todas partes del cuerpo, una equimosis debajo de la clavícula que complicó sus pulmones producto de todos los golpes que recibió”, dijo el fiscal Francisco Assat

El fiscal dijo que Zavala recibió un golpe con una piedra que lo hace caer al suelo y lo deja seminconsciente. “Su hermano intenta defenderlo, pero es herido con un cuchillo a la altura de un ojo. Zavala emanaba sangre del oído, boca y nariz mientras era golpeado en la cabeza y cuerpo. En un breve lapso, los atacantes dejan de pegarle y es allí que su novia le coloca una toalla debajo de su cabeza para evitar más derramamiento de sangre. Sin embargo, los golpes se reiteraron y la novia de Zavala se arroja sobre el cuerpo para que no le sigan pegando”.

El ataque cesó con la llegada de la policía al lugar. “No obstante los acusados arrojaron piedras a la ambulancia con la intención de entorpecer la labor de los médicos. Una de estas piedras rompe uno de los cristales de la puerta derecha de la ambulancia”, dijo Assad.

Zavala fue trasladado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, donde ingresó en coma, hemo dinámicamente inestable y con traumatismo de cráneo. Veinticuatro horas después, cerca del mediodía, falleció. “Tuvo lesiones por todas partes del cuerpo, una equimosis debajo de la clavícula que complicó sus pulmones producto de todos los golpes que recibió”, dijo el titular de la Fiscalía de Instrucción.