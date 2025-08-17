Dos detenidos por asaltar a turistas extranjeros en San Juan

Policía recuperó una bicicleta robada en San Luis
Efectivos de Investigaciones hallaron una bicicleta Over rodado 29 robada en calle Mitre. Fue restituida a su dueño y la causa sigue en investigación.
Una pareja de turistas extranjeros, uno proveniente Rumania y otro de Turquía, realizaban excursionismo por la provincia de San Juan, fueron asaltados en horas de la noche mientras acampaban en una arboleda frente al Cementerio de Albardón, en Ruta Nacional 40.
Según la denuncia policial dos sujetos armados con un arma blanca les sustrajeron una mochila con efectos personales y un celular marca Samsung. Los damnificados por el robo ocurrido el pasado viernes por la noche, pidieron auxilio a un transeúnte, quien llamó al 911.
Personal policial de la Comisaría 18° llegó al lugar y entrevistó a los damnificados con ayuda de un intérprete policial.
Los efectivos se trasladaron a un descampado ubicado al oeste de Ruta 40 por calle Franchini, donde en base a las descripciones brindadas y otros testimonios, sorprendieron a dos personas cuando estaba trasladando los efectos sustraídos.
Los acusados fueron identificados como "el Quico" Poblete, de la zona de Campo Afuera en Albardón y el otro de apellido Santiago, oriundo del departamento Caucete, ambos con diversos antecedentes policiales, según la información oficial.
Intervino la UFI de delitos contra la propiedad, y a través del Juez de garantía se ordenó la detención de los acusados, quedando alojados en la Comisaría 18° Albardón.
