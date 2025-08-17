Efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía de San Luis lograron recuperar una bicicleta que había sido robada el pasado 28 de julio en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Mitre, en la ciudad capital.

San Luis: la Policía recuperó una bicicleta robada en la capital

Según denunció la víctima, el rodado —una bicicleta marca Over, rodado 29— fue sustraído durante la noche, luego de haber sido dejado momentáneamente en la entrada del edificio.

A partir de tareas de investigación y el análisis de datos aportados por la Fiscalía interviniente, los efectivos lograron reconstruir la cadena de tenencia del rodado hasta dar con un ciudadano que lo poseía. Este manifestó haberla adquirido de buena fe y decidió entregarla de manera voluntaria.

La bicicleta fue secuestrada y restituida a su propietario por orden de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial.

En tanto, la causa fue caratulada como hurto calificado por escalamiento y la investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.