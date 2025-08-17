Dos detenidos por asaltar a turistas extranjeros en San Juan
Dos visitantes acampaban en RN 40, a la altura de Albardón, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un celular y un bolso
Efectivos de Investigaciones hallaron una bicicleta Over rodado 29 robada en calle Mitre. Fue restituida a su dueño y la causa sigue en investigación.Policiales17/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Efectivos del Departamento de Investigaciones de la Policía de San Luis lograron recuperar una bicicleta que había sido robada el pasado 28 de julio en un complejo de departamentos ubicado sobre calle Mitre, en la ciudad capital.
San Luis: la Policía recuperó una bicicleta robada en la capital
Según denunció la víctima, el rodado —una bicicleta marca Over, rodado 29— fue sustraído durante la noche, luego de haber sido dejado momentáneamente en la entrada del edificio.
A partir de tareas de investigación y el análisis de datos aportados por la Fiscalía interviniente, los efectivos lograron reconstruir la cadena de tenencia del rodado hasta dar con un ciudadano que lo poseía. Este manifestó haberla adquirido de buena fe y decidió entregarla de manera voluntaria.
La bicicleta fue secuestrada y restituida a su propietario por orden de la Unidad de Abordaje Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial.
En tanto, la causa fue caratulada como hurto calificado por escalamiento y la investigación continúa con el objetivo de identificar a los responsables del hecho.
Luis Marsicano será juzgado por la muerte de Miriam Jiménez tras cirugía de apendicitis. Fiscalía pide 3 años de prisión y 7 de inhabilitación.
Mario Alejandro Crespín, de 44 años, murió tras perder el control de su moto en Maipú y colisionar contra un elemento de la banquina.
Un conductor de 35 años fue detenido en Acceso Este, Guaymallén, tras dar positivo en alcoholemia con 1,44 g/l. Interviene el Juzgado Contravencional.
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
Una camioneta colisionó contra un árbol en RN 142 y calle Rodríguez. Dos hombres murieron y se investiga si había más ocupantes en el vehículo.
Una mujer de 49 años fue rescatada y trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” tras un vuelco en la ruta provincial 10, en paraje La Esquina.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.