San Luis: Niños de 6 a 15 años habrían percibido planes

En la provincia de San Luis desde la Secretaría de Control y Ética Pública del gobierno provincial informaron que se realizará una investigación y posterior denuncia en caso de re-confirmar, a fin de determinar si adultos utilizaban a menores y realizaban esta maniobra fraudulenta en perjuicio de Estado Provincial de San Luis (Argentina). Hay 100 casos bajo revisión.





El Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Estadística y Censos, realizó en cada rincón de la provincia un relevamiento de todas las personas que perciben beneficios sociales. Debían completar un formulario online y presentarse en el punto de relevamiento más cercano a su domicilio.

Cuales son los planes sociales de caracter provincial en San Luis?

El censo buscaba establecer quienes y cuantos son los beneficiados de distintos planes sociales de caracter provincial, como Inclusión Social, Becas 22 AG, Plan Solidaridad, Programa Empezar, Programa Integral Autonomía (PIA), Práctica Laboral Rentada, Primer Empleo, Residencia Rentada y Reconocimiento Histórico.

Los adjudicatarios de planes completaban un formulario digital en www.sanluis.gov.ar . El trámite era sencillo, ágil y rápido y en caso de no disponer de internet debia presentarse a un punto físico para el relevamiento.

Algunos ni se presentaron al Censo

Posteriormente la Dirección de Estadística y Censos de San Luis informó que 1.723 beneficiarios no se presentaron a la validación de datos. Este viernes 5 de enero , de 8:00 a 14:00, podían hacerlo en distintos puntos de la provincia. En cambio, las 6.767 personas que figuran como beneficiarios en los padrones y no completaron el formulario ni se presentaron en los puntos establecidos ya no tienen una segunda chance.

Tras el censo realizado a beneficiarios de planes sociales otorgados por el Gobierno de San Luis, la Dirección de Estadística y Censos informó que 40.274 adjudicatarios completaron el formulario online, mientras que 38.551 concluyeron el trámite con el acto presencial, Lo que representa una friolera de 78.825 planes sociales de caracter provincial activos para una población total al censo 2022 de 540.905 habitantes.

Dar de Baja

Dias pasados desde el Gobierno de San Luis se había anunciado que unas 240 personas que percibían el beneficio tenían domicilio en otras provincias del país y otras 12 había fallecido. Sin embargo, el beneficio era cobrado por alguien más.