Findes largos en bici por el mundo del cine y del vino

Junio da la posibilidad de disfrutar el aire libre, la naturaleza y las bondades de la ciudad de Mendoza durante los fines de semana largos con dos Bicitour.



La Ciudad propone distintas ofertas y temáticas para recorrer el departamento y disfrutar de una tarde de paseo aprovechando los fines de semana largos que tiene el mes de junio con un recorrido para conocer en detalle la Ciudad, haciendo dos paradas atípicas y diferentes.

Bicitour + cine

El sábado 15 de junio a las 10:00 horas un largo enlace desde la plaza Independencia a las viejas naves en el oeste de la Ciudad, que pertenecieron a la UCIM, y que hoy forma parte del Distrito 33 para desarrollo de emprendedurismo. Actividad con costo, entradas disponibles en EntradaWeb.

Aquí además se encuentran los estudios de FilmAndes que ofrecen un espacio totalmente novedoso como el Museo Interactivo Audiovisual, MIA. En este polo audiovisual conocerán, a través de un repaso con elementos de colección, toda la historia de la fotografía y el desarrollo de la industria audiovisual cinematográfica tanto a nivel global como local. Por los lentes de estas cámaras pasaron figuras de renombre y su material se encuentra en los rincones de este museo de la media.

Ficha

Apto para todo público

No incluye el rodado

Llevar hidratación

Portar abrigo para la parada final

Inscripción via EntradaWeb (15/6)

Duración 3 horas (15/6)

Llegar con 15 minutos de antelación

Dificultad MEDIA

No olvidar de portar el casco (obligatorio)

Ropa y calzado cómodo

Bicitour + vino

Por otra parte, el sábado 22 de junio haremos un recorrido por otros puntos de la Ciudad para apreciar el paisaje urbano forestal que nos dejó el paso del otoño en el departamento y así culminar en Vinoteca Mendoza (Godoy Cruz y 25 de mayo, Ciudad). Allí aprenderemos más sobre el mundo del vino y degustaremos lo mejor de la bebida nacional para empezar el invierno con su delicioso sabor.

Ficha

Apto para todo público

No incluye el rodado

Llevar hidratación

Portar abrigo para la parada final

Libre por orden de llegada

Duración 2 horas

Llegar con 15 minutos de antelación

Dificultad MEDIA

No olvidar de portar el casco (obligatorio)

Ropa y calzado cómodo

Kit de luces

Se puede participar con bici propia o si no tienen movilidad se pueden contactar al siguiente Whatsapp +5492615949985 o enviando un email a [email protected]

El punto de encuentro en ambos bicitour será la plaza Independencia (cartel #AmoMendoza) en el centro de la ciudad de Mendoza.