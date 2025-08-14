Ferragosto en plaza Italia, tradición, cultura e identidad

Feria del Juguete para celebrar la niñez en el Predio de la Virgen
La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.
La festividad se recuerda cada 15 de agosto y es un momento muy especial, significa encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.Sociedad14/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Organizado por la Escuela Italiana XXI Aprile, el Consulado Italiano en Mendoza y la Ciudad de Mendoza, el encuentro contó con la participación de estudiantes que presentaron sus trabajos para acercar las tradiciones italianas a vecinos y visitantes.
El Ferragosto es una festividad italiana que se celebra cada 15 de agosto. Originalmente marcaba el final de las labores agrícolas y, con el tiempo, se asoció a la conmemoración de la Asunción de la Virgen María. Hoy es una fecha de encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.
Este miércoles por la mañana la plaza Italia de la ciudad de Mendoza, se colmó de jóvenes que mostraban las distintas regiones de Italia, caracterísiticas de cada lugar, riquezas y bondades italianas, Silvina Duarte, Directora General de la Escuela Italiana de Mendoza se refirió a la actividad y dijo: "Estamos acá en la plaza Italia en el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de Italia, Ferragosto, motivados por la propuesta de la Escuela Abierta de la Dirección General de Escuela es la oportunidad de acercarnos a toda la comunidad de la provincia y poder trabajar en conjunto con el Consulado de Italia en Mendoza y la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para cruzar los muros de la escuela".
"Llegar a la plaza y compartir los sabores, la música, la tradición, pero también el desarrollo tecnológico, el conocimiento científico y todo el bagaje cultural que la Escuela Italiana tiene para ofrecer "
La directora que explicó como serealiza la actividad dentro del colegio y como se preparan los alumnos señaló que es "algo de nosotros, de los mendocinos, encontramos en la comunidad italiana porque tenemos nuestros parientes, algunos u otros por la cantidad de inmigrantes españoles e italianos, algo que van a recorrer en la plaza les va a parecer familiar y hoy ha estado la comunidad italiana presente".
Esta plaza emblemática de la Ciudad es también un llamado, a compartir, a estar, a buscar las raíces que muchos tienen y que por ahí no lo saben, pero lo sienten y Silvana Duarte comparte el sentimiento que genera ver la fuente homenaje al Dante por ejemplo, "lo hacemos tangible, venimos a la plaza y nos encontramos en un espacio conocido y nuestros estudiantes que han recorrido a través de los libros la historia de Dante y toda la historia y cultura italiana, la viven acá como propia, es acercarse a lo aprendido" agrega.
El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la DGE, el Instituto Universitario de Actividad Física Jorge Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.
