Sorpresivo cierre del paso a Chile Cristo Redentor

Ante el pronóstico de nevadas, y luego de las reuniones de ambas coordinaciones donde se mantenía habilitado el tránsito, Chile informó el cierre de Libertadores

Foto: GNA

Desde la Coordinación General del paso InternacionaI Cristo Redentor se informó durante la mañana de este viernes, que las autoridades chilenas tomaron la desición de suspender el tránsito al país trasandino en el complejo Los Libertadores, pese a las reuniones mantenidas a primera hora donde se acordó la transitabilidad del corredor bioceánico. Una sorpesa para los usuarios que en fin de semana largo pretendían cruzar la frontera.

El comunicado oficial firmado por Justo José Bascolo, Coordinador General PI Cristo Redentor – Argentina, Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, señala: "Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron 
reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy.

Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo  del Paso Internacional".

Ante estos inconvenientes las autoridades solicitan que los usuarios antes de viajar consulten el estado del Paso en el sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera 

