Sorpresivo cierre del paso a Chile Cristo Redentor

Ferragosto en plaza Italia, tradición, cultura e identidad
La festividad se recuerda cada 15 de agosto y es un momento muy especial, significa encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.
Ante el pronóstico de nevadas, y luego de las reuniones de ambas coordinaciones donde se mantenía habilitado el tránsito, Chile informó el cierre de LibertadoresSociedad15/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Desde la Coordinación General del paso InternacionaI Cristo Redentor se informó durante la mañana de este viernes, que las autoridades chilenas tomaron la desición de suspender el tránsito al país trasandino en el complejo Los Libertadores, pese a las reuniones mantenidas a primera hora donde se acordó la transitabilidad del corredor bioceánico. Una sorpesa para los usuarios que en fin de semana largo pretendían cruzar la frontera.
El comunicado oficial firmado por Justo José Bascolo, Coordinador General PI Cristo Redentor – Argentina, Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, señala: "Se comunica a los usuarios que hoy 15 de agosto se mantuvieron
reuniones con las autoridades chilenas y equipos técnicos de ambas Vialidades donde se consensuaron los horarios de transitabilidad segura y consecuente habilitación para el día de hoy.
Posterior a esto y habiéndose comunicado oficialmente su habilitación, se recibe una comunicación oficial de Chile que por instrucciones de la superioridad se mantendrá para toda la jornada de hoy el cierre preventivo del Paso Internacional".
Ante estos inconvenientes las autoridades solicitan que los usuarios antes de viajar consulten el estado del Paso en el sitio oficial: https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera
La festividad se recuerda cada 15 de agosto y es un momento muy especial, significa encuentro, descanso y celebración en todo el país europeo.
La tradicional Feria tendrá su edición especial “Día del Niño” del 14 al 17 de agosto, en el Predio de la Virgen de Guaymallén, con variadas actividades y más de 200 stands.
El encuentro es organizado por la Municipalidad de Guaymallén, la DGE, el Instituto Universitario de Actividad Física Jorge Coll y la Universidad Juan Agustín Maza.
La iniciativa de enoturismo busca que los mendocinos puedan visitar y experimentar en las bodegas sin pagar entrada. La campaña continúa durante agosto.
Abre en San Juan Zona Azul, la nueva residencia para adultos mayores que llega con un modelo innovador. Ofrece un espacio único vivir con plenitud, naturaleza, actividades y una comunidad activa.
Se trata del barrio Los Molinos, el cual está compuesto por 48 bloques de modernos departamentos en una importante zona de la Ciudad de San Juan
El informe de Insight 21, el think tank de Universidad Siglo 21, reveló una disminución del nivel de felicidad en el país, durante el primer trimestre de 2025.
El popular pato mendocino tendrá atención veterinaria gratuita y seguimiento en Maipú, con controles, alimento y asesoramiento a su dueña.
Una mujer de 82 años fue hallada sin vida cerca de su vivienda en Suyuque Viejo. No había signos de violencia. La Policía investiga las causas.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
De acuerdo con el informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas de la provincia, la comparación interanual registró un incremento del 32,4%
El Titán combatirá en la III Edición de la Cuna de Campeones en el Polideportivo Vicente Polimeni de Las Heras. También lo hará la China Brisa Alfonzo.
Una mujer de 49 años fue rescatada y trasladada al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” tras un vuelco en la ruta provincial 10, en paraje La Esquina.