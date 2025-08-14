TuBi en el Instituto Nuestra Señora del Carmen

Las Chacras tendrá SUM y nuevas bicisendas
Las TuBi llegaron al Instituto ‘Nuestra Señora del Carmen’ y pusieron a pedalear a los estudiantes Este jueves por la mañana, el gobernador Claudio Poggi visitó por primera vez el Instituto ‘Nuestra Señora del Carmen’ para entregar bicicletas del programa TuBi – “Mi provincia en bicicleta 2025” a estudiantes de 5° año del nivel Secundario.
La actividad reunió a autoridades provinciales y locales, entre ellas el ministro de Educación, Guillermo Araujo; el secretario de Transporte, Víctor Cianchino; y el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera. En representación de la institución participaron el rector, padre Gustavo Méndez Medicci, y las regentes de los niveles Inicial, Primario y Secundario: Gabriela Tornier, Zulma Clavero y Yamila Mansur.
En esta entrega simbólica, recibieron sus bicicletas Mía Victoria Altamirano (5°A), Lian Brandoni (5°B), Bianca Acosta (5°C) y Lis Cagnoti (5°D), parte de un total de 97 beneficiarios en este ciclo lectivo.
La regente Mansur resaltó que la iniciativa “fomenta el cuidado del medio ambiente, la actividad física y mejora la movilidad de los estudiantes”. El rector Méndez Medicci subrayó que este tipo de encuentros “fortalece los lazos entre escuela, gobierno y familias”.
El gobernador Poggi recordó que cada bicicleta es personalizada, intransferible, con código QR para su identificación y un año de garantía, e insistió en la importancia de usar siempre el casco como protección.
La jornada incluyó la proyección de videos informativos y finalizó con una pedaleada por las calles Junín, Doctor Mestre, Pescadores y Almafuerte. Con esta entrega, el programa TuBi alcanzó las 6.117 bicicletas distribuidas en la provincia.
El Instituto ‘Nuestra Señora del Carmen’, con más de 1.400 alumnos en sus tres niveles y una orientación en Ciencias Sociales, reafirmó así su compromiso con la movilidad sustentable y la integración comunitaria.
¿Qué es el programa TuBi?
TuBi, también conocido como “San Luis, mi provincia en bicicleta”, es una iniciativa gubernamental que entregaba bicicletas a estudiantes de último año del nivel secundario.
Fue lanzado originalmente en 2013 con el objetivo de promover transporte limpio, hábitos saludables, cuidado del medio ambiente, inclusión y autonomía entre les jóvenes. Incluía además la construcción de ciclovías como complemento de la política pública.
El programa se retomó en 2025 con una nueva edición actualizada: el Plan TuBi 2025, que implica una política transversal con múltiples ministerios y secretarías implicadas
¿A quiénes va dirigido?
Está destinado especialmente a estudiantes de 5° año del nivel Secundario, incluyendo a escuelas públicas y privadas de toda la provincia de San Luis.
