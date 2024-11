La comitiva estuvo integrada por Javier Arteaga Silva, Director de Expansión Internacional, Guillermo Suárez, Country Manager de UNIR España, y Estefanía Araya, Directora del Centro de Servicio Universitario (CSU).



UNIR es una universidad online reconocida en toda Europa, destacada por su modelo de enseñanza eficaz y de alta calidad, centrado en el alumno. Con más de 150,000 estudiantes en el mundo y un cuerpo docente de 4,000 profesores (de los cuales un 80% posee doctorados), UNIR se ha convertido en un referente global en educación superior online, adaptándose a las necesidades del siglo XXI.



Es importante destacar que la UNIR se encuentra en expansión en Latinoamérica, ya cuentan con sedes en Colombia, Perú, México y ahora han elegido en Argentina comenzar en la provincia de Mendoza.



En virtud de las referencias profesionales del comité de investigación y docencia del HE, y del prestigio de los profesionales del HE, y considerando los orígenes y vinculación con España, es que celebra directamente con la Fundación del HE este convenio marco que permite a los profesionales de esta institución a acceder a capacitación y actualización de posgrado de primer nivel.

“Hoy cuentan con más de 30.000 alumnos y el 70% de sus profesores son doctorados. Además de ello nos abren las puertas para acceder a instituciones de España en materia de salud y tecnologías. Esto permitirá además recibir en el HE consultas e intercambios profesionales. La Fundación del HE tiene como objetivo fundamental la formación e investigación científica y la cápita de profesionales en el HE es muy relevante en lo que concierne al sector profesional médico”, resaltaron desde el Hospital Español.