Art, Wine & Polo Experience en Tupungato

En el marco de una tarde soleada y cálida, la Estancia Ancón puso en marcha su cancha de polo de primer nivel, recientemente construida con la empresa Battro, líder mundial en el rubro.

El predio deportivo se encuentra ubicado en Tupungato, Mendoza, con el Cordón del Plata como telón de fondo. La jornada estuvo acompañada de degustación de vinos y espumantes y un concierto de boleros con Lola Ponce & Orquesta.

La apertura de la cancha estuvo dada con una exhibición con 4 cukkers (tiempos) de 6:30 minutos de duración, en la que participaron los equipos de Château d'Ancón y Escorihuela Gascón.

El equipo de Château d'Ancón destacó las figuras de Aaron Diaz, reconocido actor mexicano- estadounidense, productor y creador de series documentales, quien tiene una larga trayectoria junto a los caballos en distintas disciplinas y por primera vez jugó al polo en el equipo de Château d'Ancón. Estuvo acompañado por Pedro Espona, polista español, quien participa junto a Jorge Birkner Ketelhohn de competencias en España y en Argentina.

Por su parte, el equipo de Escorihuela Gascón tuvo el desempeño de Benjamín Araya, reconocido polista argentino quien participa en competencias internacionales por todo el mundo, ya que es figura del polo español y argentino.



El resultado del partido fue un empate 7-7. Al finalizar, Jorge Birkner Ketelhohn dio unas palabras en representación de todos los jugadores: “Tuvimos la inauguración de la cancha de polo de Château d'Ancón con un evento único e inolvidable para todos los que lo vivimos. Fue un partido de ida y vuelta con jugadas y goles, que nos hicieron emocionar a todos. Estamos muy entusiasmados de darle inicio a este camino que traerá cosas interesantes pronto. En diciembre vamos a estar presentando nuestro primer torneo oficial en Château d'Ancón, lo cual para nosotros es un placer”.



Durante la exhibición deportiva, los asistentes pudieron disfrutar los vinos blancos, tintos 2023 y espumante Château d'Ancón acompañado de un tapeo.



A continuación, para cerrar el domingo a lo grande, la gente se trasladó al Château para el concierto de la cantante ítalo-argentina Lola Ponce, ganadora del Festival de San Remo, quien presentó su primer show del Tour de su más reciente trabajo discográfico "Lola canta Manzanero", acompañada con una orquesta con músicos de excelencia, bajo la dirección Juan Pablo Montisalti en los jardines del frente del Château. La artista acaba de presentar su nuevo EP en México, el cual obtuvo grandes elogios del público y de los periodistas más prestigiosos del país.



Entre los invitados especiales, estuvo presente Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero y productor de “Lola canta Manzanero”. También Jonas Myrin, cantante, compositor y productor sueco que vive en Los Ángeles, California, ganador de Grammy.



El espectáculo pasó por varios ritmos musicales: la obertura fue con La primavera de Las cuatro estaciones de Vivaldi, siguió Nessun Dorma, Cheek to cheek, Vivere per Amare, At last y Caruso. A continuación, brilló con algunos temas de su trabajo “Lola canta Manzanero” como Somos Novios (con voz de Manzanero) y Esta vi llover. Acto seguido, Lola convocó a Juan Pablo Manzanero a compartir escenario para interpretar Pensando en ti y Cuando estoy contigo. Luego, la artista interpretó No llores por mí Argentina con la voz de Andrea Bocelli, cerrando la noche con Sea of Love.



El público pudo deleitarse con la exquisita propuesta artística acompañada de los vinos del castillo y espumante Musa de Château d'Ancón by Lola Ponce.