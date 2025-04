Restaurante Abrasado galardonado en la Guía Michelin

Ubicado en Guaymallén, muy cerca de la capital y de la Ruta del Vino mendocina, el restaurante de Bodega Los Toneles, pronto a cumplir 10 años y perteneciente a Familia Millán, sobresale por su exclusiva carta, en la que las carnes maduradas y los productos regionales y de estación son protagonistas. Y este año quedó nuevamente incluido en la exclusiva lista de establecimientos recomendados de la Guía Michelin.

Nuevamente, los expertos inspectores de la Guía Michelin recorrieron durante meses la provincia de Mendoza. Sin revelar su identidad, visitaron los establecimientos gastronómicos más relevantes y dieron su veredicto. Por su “cocina de calidad” Restaurante Abrasado fue distinguido por segundo año consecutivo entre los mejores del mundo al quedar en la lista de establecimientos recomendados de la prestigiosa Guía. Esta distinción es sinónimo de excelencia, fineza y originalidad, y para los comensales, es garantía de que el establecimiento ofrece una experiencia fuera de serie.

El reconocimiento, además, es de gran importancia para la provincia de Mendoza ya que coloca a su propuesta culinaria a la altura de las más relevantes del mundo, profundiza el impulso y diversificación de la industria del turismo provincial.

La distinción destaca su exclusiva carta -en la que las carnes maduradas ocupan un lugar primordial-, la revalorización de los insumos regionales y de estación, y la experiencia enoculinaria que ofrece tanto por la calidad del servicio, como por la infraestructura y la propuesta gastronómica. Este reconocimiento refuerza el posicionamiento de Abrasado Restaurante entre los establecimientos más relevantes del mundo al tiempo que reafirma a la provincia de Mendoza como polo enogastronómico de primer nivel.



“Haber quedado nuevamente seleccionados entre los restaurantes recomendados de la Guía Michelin es un verdadero orgullo y nos impulsa a continuar en la constante búsqueda de la calidad y la excelencia en cada uno de los platos que ofrecemos en la carta, algo que nos hemos propuesto desde nuestros inicios. Pero además, es una instancia trascendental para la industria del turismo y de la gastronomía mendocina, ya que este tipo de distinciones reafirman a la provincia como verdadera embajadora de la vibrante escena gastronómica argentina, impactando positivamente en el crecimiento económico, la diversificación de la oferta turística local y las posibilidades de proyectarnos culturalmente al mundo. Es también una gran responsabilidad para nosotros continuar en esta senda para que los turistas conozcan y sigan eligiendo a Mendoza como un destino imperdible, tanto por sus hermosos paisajes y sus vinos de clase mundial, como por su estilo de vida gourmet tan auténtico y único”, afirma Gonzalo Romero Conill, gerente general de Abrasado Restaurante.

Cabe destacar que, en 2024, Abrasado también quedó seleccionado entre los 6 mejores restaurantes del mundo en los prestigiosos premios Travellers’ Choice Awards en la categoría “Best of the Best Restaurants - Outdoor” de TripAdvisor, que destacan a los establecimientos más valorados por los viajeros de todo el mundo. Y, anteriormente, en 2022, obtuvo medalla de oro internacional en la categoría Best Of Wine Tourism.

El riguroso método de la Guía Michelin

Tanto los reconocimientos como las Estrellas y otros premios que otorga anualmente la Guía Michelin son el resultado del incansable trabajo de un equipo de inspectores que, aplicando una rigurosa metodología, evalúan las experiencias culinarias más excepcionales del mundo. Estos expertos, formados en las mejores escuelas de hotelería del mundo, recorren los establecimientos de manera anónima y totalmente independiente, garantizando la mayor objetividad posible (de hecho, no pueden revelar su identidad sino hasta haber abonado la cuenta como cualquier cliente). Además, un mismo restaurante puede ser visitado por varios inspectores en distintas ocasiones. Luego se reúnen de manera colegiada para decidir el otorgamiento de estrellas o distinciones.

“Este reconocimiento nos desafía a esforzarnos para sostenerlo en el tiempo, sorprendiendo a los comensales con nuestros platos clásicos -como las carnes maduradas con distintas técnicas- y con nuevas propuestas que incorporamos a la carta a partir de la calidad y la estacionalidad de los productos, cuya trazabilidad es un aspecto fundamental. Siguiendo la premisa ‘Del campo al plato’, que a esta altura es nuestro leit motiv, hemos ido incorporando opciones gourmet para todos los paladares. Hoy, la experiencia que ofrecemos en Abrasado es muy valorada por nuestros comensales -provenientes de Mendoza, de distintos puntos de Argentina y de países de todo el mundo-, quienes vuelven a elegirnos una y otra vez” dice Matías Gutiérrez, Chef Ejecutivo de Abrasado Restaurante.

La reciente distinción otorgada por la Guía Michelin suma un motivo más de orgullo para el restaurante de Bodega Los Toneles, que nuevamente emerge como una opción imperdible para quienes visitan la provincia en busca de propuestas enogastronómicas de alto nivel.

El ADN de Abrasado

Ubicado en Guaymallén, Abrasado Restaurante se destaca por la trazabilidad de los insumos; sus vinos, carnes, aceite de oliva, aceto balsámico y especias provienen de sus propias fincas y viñedos, por lo que cada producto tiene garantía de origen cuidado. Y en el caso de las proteínas esto es fundamental: las carnes maduradas fueron el emblema del restaurante ya desde sus inicios y, desde entonces hasta hoy, se han ido incorporando nuevos métodos y técnicas, como el Dry Aged Beef.

Durante el proceso de maduración, la carne comienza a deshidratarse y de esa forma a potenciar sabores tanto en la carne como en la grasa, a su vez se modifica la terneza dejando como resultado final un producto premium. En Restaurante Abrasado se trabaja con diferentes maduraciones y con las llamadas “maduraciones intervenidas”, en la cual el chef participa del proceso logrando complejizarlo más con agregados de sabores, como por ejemplo el Tbone (inyectado en aceite de oliva y ajo negro), la bisteca al whisky (ambas con una maduración de 30 días) o el Filet en alga combu de 15 días de maduración.

Pero la experiencia de comer en Abrasado va más allá de su exclusiva carta y se potencia con el entorno y la elegancia del espacio, diseñado para exacerbar los sentidos, la magnífica recepción del personal y la gastronomía en maridaje con los grandes vinos de la bodega: Wines Series, Mosquita Muerta Wines y Fuego Blanco Wines. La carta de tragos, whiskies y aperitivos ideados y elaborados por bartenders profesionales con destilados de la destilería de la familia Casa Tapaus, completan la propuesta.