Ganó el Lobo, sigue puntero y estira su invicto

El gol convertido por Brian Andrada en el primer tiempo le permitió a Gimnasia mantenerse en la punta de su zona, esta vez no pudo florearse por que su rival se le vino a las barbas en el segundo tiempo y supo defender el resultado, al Lobo mendocino se lo ve cada más sólido.

La suerte a veces juega a favor, el Cuervo salteño estuvo ahí de igualar el partido, pero el palo, un remate encima del travesaño cuando se "veía" la pelota adentro y las manos de Petruchi en el último minuto lo impidieron, el Lobo "ligó" y para nada va en desmedro de la legitimidad de su triunfo.

El gol: Fue a los 32 minutos. Tras una buena jugada colectiva, Facundo Lencioni metió un pase preciso que dejó a Brian Andrada de frente al arco, y el delantero no perdonó: definió con calidad para poner el 1-0 y hacer estallar al público mensana.

Petruchi figura: Franco Tisera tuvo el empate en sus pies para el Cuervo - bueno, esta tarde quien vistió íntegramente de negro fue Gimnasia- pero apareció la figura de Petruchi, que con una atajada clave sostuvo la ventaja local. Gimnasia terminó sufriendo, pero supo cerrarlo con orden y sacrificio.

Gimnasia lidera con 23 puntos, le siguen Chacarita y Estudiantes de Rio Cuarto con 18, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Caseros 17, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Agropecuario y Chaco For Ever 16, hasta el momento los que clasifican para los play off.

El próximo rival del conjunto mensana será Nueva Chicago, se rumoreaba que ese partido se jugaría el domingo a las 16 aunque quedaban dudas, ya que prácticamente a la misma hora se juega el superclásico entre River y Boca (15.30) y eso podria restarle público.

Sintesis:

Gimnasia y Esgrima: 1

Lautaro Petruchi; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Matías Muñoz, Brian Andrada, Jeremías Rodríguez Puch y Facundo Lencioni; Brian Ferreyra. DT: Ezequiel Medrán/ Cambios: Enzo Gaggi x Andrada, Mario Galeano x Rodriguez Puch, Elías Calderón x Lencioni, Matías Recalde x Ferreyra.

Central Norte: 0

Alan González; Iván Regules, Cristian González, Juan Ignacio Alvacete, Matías Sánchez; Facundo Romero, Emmanuel Giménez, Luciano Ferreyra, Tiago Banega; Agustín Bianciotti y Rodrigo Acosta. DT: Víctor Riggio. /Cambios: Franco Tisera x Bianciotti, Matías Moravec x Gimenez, Carlos Battigeli x Romero, German Lesman x Acosta, Diego Magno x Sanchez.

Goles: PT: 32: Andrada (GyE)

Arbitro: Daniel Zamora

Estadio: Víctor Legrotaglie

Fotos: Prensa Gimnasia y Esgrima