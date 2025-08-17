Camilo Mendoza ganador de la 3ra fecha del pistero

El segundo lugar fue para Ramiro Castro, del equipo Municipalidad de Guaymallén, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz.

La competencia se realizó en el departamento de Guaymallén, sobre un circuito de 1000 metros.

Resultados

Categoría Juveniles

1. Guerrero, Tomás

2. Mena, Esteban

Categoría Élite

1. Mendoza, Camilo (Diberboll)

2. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)

3. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)

4. Corvalán, Matías (Municipalidad de Guaymallén)

5. Fernández, Joaquín (Municipalidad de Guaymallén)

Categoría Damas

1. Bajouth, Florencia

Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha, reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Guaymallén y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más.

El próximo domingo 24 de agosto en Casa de Gobierno, se disputara una nueva jornada de ciclismo mendocino .

Oro para Julieta Benedetti

La mendocina Julieta Benedetti brilló en los Juegos Panamericanos Junior 2025, coronándose con la medalla de oro en una actuación inolvidable.

Julieta Benedetti se adjudicó la medalla de oro en la prueba de ciclismo ruta femenina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizaron en la Costanera de Asunción.

La mendocina Benedetti se impuso en la competencia femenina, con un registro de 2 horas, 51 minutos y 19 segundos, y de esa manera subió al escalón más alto de un podio que se completó con la ecuatoriana Natalie Revelo (plata, mismo tiempo) y la colombiana Natalia Garzón (bronce, mismo tiempo).