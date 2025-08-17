Camilo Mendoza ganador de la 3ra fecha del pistero

Otro mendocino goleado, Independiente ante Boca 3 a 0
Aunque el marcador parezca exagerado no se puede discutir la legitimidad del triunfo de Boca sobre Independiente Rivadavia, un Azul muy desteñido.
Se disputó la 3° fecha de la temporada de pista y critérium 2025, donde Camilo Mendoza, representante del equipo Diberboll, se consagró como ganador.Deportes17/08/2025Deportes CuyoNoticias
El segundo lugar fue para Ramiro Castro, del equipo Municipalidad de Guaymallén, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Facundo Ambrossi, de la Municipalidad de Godoy Cruz.
La competencia se realizó en el departamento de Guaymallén, sobre un circuito de 1000 metros.
Resultados
1. Guerrero, Tomás
2. Mena, Esteban
1. Mendoza, Camilo (Diberboll)
2. Castro, Ramiro (Municipalidad de Guaymallén)
3. Ambrossi, Facundo (Municipalidad de Godoy Cruz)
4. Corvalán, Matías (Municipalidad de Guaymallén)
5. Fernández, Joaquín (Municipalidad de Guaymallén)
1. Bajouth, Florencia
Felicitamos a todos los jóvenes ciclistas que participaron de esta fecha, reza el comunicado de la Asociacion Ciclista Mendocina y agradecemos especialmente a la Municipalidad de Guaymallén y a las familias presentes por acompañarnos un domingo más.
El próximo domingo 24 de agosto en Casa de Gobierno, se disputara una nueva jornada de ciclismo mendocino .
La mendocina Julieta Benedetti brilló en los Juegos Panamericanos Junior 2025, coronándose con la medalla de oro en una actuación inolvidable.
Julieta Benedetti se adjudicó la medalla de oro en la prueba de ciclismo ruta femenina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizaron en la Costanera de Asunción.
La mendocina Benedetti se impuso en la competencia femenina, con un registro de 2 horas, 51 minutos y 19 segundos, y de esa manera subió al escalón más alto de un podio que se completó con la ecuatoriana Natalie Revelo (plata, mismo tiempo) y la colombiana Natalia Garzón (bronce, mismo tiempo).
Cayó derrotado por River 4 a 2 en el Monumental, sigue sin ganar en el Clausura y solo está arriba de dos equipos en la tabla y el descenso acecha.
A San Martin en tanto se lo empaaron sobre la hora. Ni vencedores ni vencidos en el clasico puntano, termino 0 a 0 y Gutierrez descendió al Regional.
Gimnasia sueña con volver a jugar la final por el ascenso a Primera como la temporada anterior, por ahora jugaría por el primer ascenso, ilusión que se renueva.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Con un golazo de Andino lo ganaba Godoy Cruz, lo empató el Mineiro cuando terminaba la etapa y fue triunfo brasilero con gol de Hulk sobre el final.
El dispostivoi ncluirá vigilancia dentro del estadio, patrullajes en el Parque San Martin y controles en los principales accesos, con tecnología de avanzada.
La localidad invertirá más de $44 millones en un SUM y bicisendas que conectarán el casco urbano con el balneario, fomentando empleo y turismo.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
El hecho ocurrió en Rodeo del Medio, Maipú, cuando el conductor perdió el control del auto e impactó contra un árbol. Falleció en el lugar
