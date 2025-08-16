Impresionante recibimiento para Boca en Mendoza

Lo dio vuelta Gimnasia y sigue en la punta
Gimnasia sueña con volver a jugar la final por el ascenso a Primera como la temporada anterior, por ahora jugaría por el primer ascenso, ilusión que se renueva.
Una marea azul y oro en la llegada de Boca Juniors al Hotel Sheraton de Mendoza, Paredes y Cavani los mas ovacionados por los simpatizantes xeneizes.
No lo entenderias dicen los hinchas y algo de razón tienen. Boca lleva la marca adversa histórica de 12 partidos sin ganar, más de cien dias sin festejar un triunfo pero su incondicional hinchada dio una muestra de fidelidad y amor por los colores de la camiseta esperando desde hora temprana la llegada de la delegación xeneize.
El uruguayo Edinson Cavani fue quien permaneció más tiempo junto a los hinchas sacándose fotos y firmando autógrafos respondiendo con su gesto y la sonrisa tantas muestras de afecto a pesar que la suerte le viene siendo esquiva a la hora de marcar cuando el gol es la mejor carta de presentación para los goleadores, pero premian su actitud y sus ganas.
Leandro Paredes el refuerzo mundialista que llegó a Boca y aparece como el mejor jugador, el más regular en los últimos partidos de Boca estuvo entre los jugadores que mas fueron vividos por los simpatizanes que se hicieron presentes en el hotel que ubica en Primitivo de la Reta frente a Amigorena en pleno centro mendocino.
Por la fecha 5 de la fase de grupos del Clausura 2025, Boca enfrentará a Independiente Rivadavia este domingo 17 de agosto a partir de las 20.30 en Mendoza. Vale recordar que el Club de la Ribera contará con 20 mil entradas para el partido que se jugará en el estadio Malvinas Argentinas.
Ante la Lepra mendocina Miguel Angel Russo el DT de Boca apostaría a la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Braian Aguirre; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Un 4-4-2.
Por su lado, Independiente Rivadavia buscaría la victoria con estos once: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.
Gimnasia y Tiro lo venció por 1 a 0, aún así por el momento el botellero (debe un partido con San Martín de Tucumán) sigue en la zona de clasificación.
Con un golazo de Andino lo ganaba Godoy Cruz, lo empató el Mineiro cuando terminaba la etapa y fue triunfo brasilero con gol de Hulk sobre el final.
El dispostivoi ncluirá vigilancia dentro del estadio, patrullajes en el Parque San Martin y controles en los principales accesos, con tecnología de avanzada.
El Titán combatirá en la III Edición de la Cuna de Campeones en el Polideportivo Vicente Polimeni de Las Heras. También lo hará la China Brisa Alfonzo.
La carrera se desarrollará del 5 al 7 de septiembre en caminos de La Florida, La Carolina, El Trapiche, Potrero de los Funes y Estancia Grande.
Los de Rodeo de la Cruz y los de Las Heras ganaron sus cuatro partidos y se perfilan como los grandes protagonistas. San Martin y Universitario juegan hoy.
Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista
El programa EsencIA, respaldado por Google.org, formará a 5.000 sanjuaninos en inteligencia artificial para reducir la brecha digital en adultos mayores.
El Hospital pediátrico de OSEP incorporó tecnología de última generación, sumado a la donación de la Asociación Tras-Pasar para dos salas de internación oncológicas
Ante el pronóstico de nevadas, y luego de las reuniones de ambas coordinaciones donde se mantenía habilitado el tránsito, Chile informó el cierre de Libertadores
Una conductora volcó en la Autopista de las Serranías Puntanas tras impactar contra un puma. Viajaba con dos mujeres que resultaron ilesas.
El Partido de los Jubilados de Mendoza pide medidas permanentes en toda la provincia para garantizar derechos y bienestar a los adultos mayores