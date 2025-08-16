Impresionante recibimiento para Boca en Mendoza

No lo entenderias dicen los hinchas y algo de razón tienen. Boca lleva la marca adversa histórica de 12 partidos sin ganar, más de cien dias sin festejar un triunfo pero su incondicional hinchada dio una muestra de fidelidad y amor por los colores de la camiseta esperando desde hora temprana la llegada de la delegación xeneize.

El uruguayo Edinson Cavani fue quien permaneció más tiempo junto a los hinchas sacándose fotos y firmando autógrafos respondiendo con su gesto y la sonrisa tantas muestras de afecto a pesar que la suerte le viene siendo esquiva a la hora de marcar cuando el gol es la mejor carta de presentación para los goleadores, pero premian su actitud y sus ganas.

Leandro Paredes el refuerzo mundialista que llegó a Boca y aparece como el mejor jugador, el más regular en los últimos partidos de Boca estuvo entre los jugadores que mas fueron vividos por los simpatizanes que se hicieron presentes en el hotel que ubica en Primitivo de la Reta frente a Amigorena en pleno centro mendocino.

Por la fecha 5 de la fase de grupos del Clausura 2025, Boca enfrentará a Independiente Rivadavia este domingo 17 de agosto a partir de las 20.30 en Mendoza. Vale recordar que el Club de la Ribera contará con 20 mil entradas para el partido que se jugará en el estadio Malvinas Argentinas.

Ante la Lepra mendocina Miguel Angel Russo el DT de Boca apostaría a la siguiente formación: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Alan Velasco, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Braian Aguirre; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. Un 4-4-2.

Por su lado, Independiente Rivadavia buscaría la victoria con estos once: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori.