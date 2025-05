Godoy Cruz goleado y eliminado, triste final

Dependia de si mismo, sus rivales venian detrás, ganando no habia ninguna discusión, es cierto que Riestra con este cumplió 20 partidos sin derrotas en su cancha, pero ya estaba clasificado y la única obligación era del Tomba,es más dependiendo de los otros resultados, aún perdiendo y ser goleado pudo clasificar como octavo.

Cuando caía 3 a 0 e Instituto (una broma pesada del destino ya que su técnico es Daniel Oldrá) le ganaba en duelo cordobes a Talleres 2 a 1, y un gol de la T (que no se dio) hubiera clasificado al Tomba, como le pasó a Sarmiento, que estaba consguiendo el 8vo lugar pero se lo empató San Lorenzo y se quedó tambien sin nada.

No se puede hablar de situaciones hipotéticas, pero con el marcador en blanco hubo un claro penal (mano en el área de Riestra) que el árbitro Lamolina ignoró, y pudo, tal vez si, tal vez no, cambiar la historia del partido, lo que no está en duda es la legitimidad del triunfo del Malevo, aunque tal vez un 3 a 0 resulte exagerado.

Tampoco podía esperarse demasiado en un semestre olvidable, Godoy Cruz ganó solo dos partidos, uno con Ernesto Pedernera y otro con Esteban Solari, poco, muy poco, ademas a la hora de desempatar su gol average no ayudaba para nada, desde aquel 4 a 0 con el Rojo de Avellaneda a este con Riestra.

A Godoy Cruz lo salva el buen desempeño que viene teniendo en la Copa Sudamericana, primero en su grupo y el próximo partido visitando en Paraguay a Sportivo Luqueño a quien le ganó ya en Mendoza, Es lo único por lo que pelea despues de la temprana eliminacion en Copa Argentina frente a un equipo de la tercera categoría del ascenso.

Tenia dos clasicos cuyanos, no pudo ganar ninguno, derrotado con San Martin en San Juan y empate ante Independiente Rivadavia en el Malvinas, poco, muy poco de positivo en el primer semestre, tal vez la ilusión bodeguera pasa ahora por otro lado, el regreso a casa, ya que en el primer partido de local en el clausura, enfrentaría a Sarmiento de Junin en el Feliciano Gambarte.

Sintesis:

Deportivo Riestra: 3

Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Pedro Ramírez, Facundo Miño, Cristian Paz, Rodrigo Gallo; Brian Sánchez, Jonathan Goitía, Milton Celiz, Antony Alonso; Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez./ Cambios: Mariano Bracamonte x Miño, Gabriel Obredor x Sansotre, Brian Guille x Alonso, Nicolás Benegas x Diaz, Rodrigo Sayavedra x Ramirez.

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Fedrico Rasmussen, Andrés Meli; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Gonzalo Abrego; Luciano Pascual, Daniel Barrea y Agustín Auzmendi. DT: Esteban Solari./ Cambios: Santino Andino x Pascual, Vicente Pozo x Fernandez, Luca Martinez Dupuy x Rasmussen, Bastian Yañez x Barrea.

Goles: PT: 36: Alonso (R) / ST: 16: Céliz (R), 37: Guiller (R)

Árbitro: Nicolás Lamolina/ Petroli detuvo penal a Celiz

Estadio: Guillermo Laza0

Fotos: Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba