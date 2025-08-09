Nicolás Tivani lidera la Vuelta de Portugal

Cambio en el Tomba: Walter Ribonetto por Esteban Solari
El ciclista sanjuanino ganó la primera etapa y en la segunda hizo podio escoltando a solo 16 segundos de español Pau Martí y conserva el maillot azul.Deportes09/08/2025Deportes CuyoNoticias
La segunda etapa en línea de la 86ª Volta a Portugal, disputada entre Felgueiras y Fafe, con un recorrido de 168 kilómetros, ofreció un desafío especial: el paso por el célebre sector de tierra de la Casa do Penedo, una traza de 1,6 km al 7,3% de pendiente, conocida por su exigencia y habitual en el Rally de Portugal.
En esta jornada, el joven español Pau Martí (Israe), de apenas 20 años, dio un golpe de autoridad al conquistar la victoria y asumir el liderato de la general.
Por su parte, el sanjuanino Nicolás Tivani, corriendo para el equipo AVILUDO-LOULETANO - LOULÉ, completó la etapa con un tiempo de 4:16:36, quedando a solo 16 segundo 3 décimas del ganador de la jornada. Gracias a esta sólida actuación, Tivani se mantiene como líder del Suéter azul/Muros Ruta móvil, un reconocimiento al mejor ciclista en ciertos sectores de la carrera.
La Vuelta a Portugal continuará este sábado 9 de agosto con la tercera etapa, que se correrá entre Boticas y Bragança, en un recorrido de 185,2 kilómetros, comenzando a las 13:30 y finalizando alrededor de las 18:20. Nicolás Tivani buscará seguir mostrando su buen rendimiento y mantener su posición destacada en la clasificación general.
Aunque no fue una etapa sencilla, Tivani logró conservar el maillot que lo identifica como líder en metas de montaña con 10 puntos, aunque ahora comparte ese puntaje con Hugo Nunes (Credibom), Daniel Dias (Radio Popular) y Jesús Peña (AP Hotels & Resorts/Tavira).
