Comienzan las inscripciones para las escuelas de verano

Godoy Cruz confirmó las fechas para la próxima temporada 2025-2026. Será desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.

Escuelas de veranoGodoy Cruz Municipio

La Municipalidad de Godoy Cruz iniciará una nueva temporada de las ya tradicionales escuelas de verano, en la que se brindarán actividades gratuitas y recreativas para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y personas mayores en el departamento.

Así, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero 2026 se desarrollará la propuesta en distintos espacios municipales y clubes de la comuna.

Con el objetivo de fomentar la inclusión y el bienestar, las inscripciones comenzarán a principios de diciembre y habrá opciones para todas las edades.

Niños y niñas de 6 a 12 años
La propuesta está orientada a promover la actividad deportiva, la recreación, la participación de talleres y la práctica de actividades acuáticas, como natación. 

Inscripción online: lunes 1 de diciembre a partir de las 8 al 3 de diciembre, o hasta agotar cupos, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Quienes realizaron la inscripción online, deberán retirar su carnet del día 9 al 11 de diciembre en el natatorio correspondiente de 10 a 13 o de tarde de 15 a 18. 

Se deberá presentar de manera presencial:

Fotocopia del DNI del niño o la niña
Fotocopia del DNI del adulto a cargo
Una foto carnet
Planilla de inscripción llena.
Consultas: 442 9337 (Dirección de Deportes y Recreación)

Personas con discapacidad
Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 3 y 4 de diciembre, de 8 a 14, en Híper Libertad (Joaquín V. González 450).

La Escuela de Verano inclusiva está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 6 años, y contempla actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas a las necesidades de cada participante. Esta propuesta está dirigida a personas que tengan control de esfínteres (no uso de pañal).

Al momento de la inscripción se debe presentar:

Fotocopia del DNI del niño o la niña
Fotocopia del DNI del adulto a cargo
Fotocopia del CUD vigente (Certificado Único de Discapacidad)
Una foto carnet
Consultas: 442 9351 (Dirección de Políticas Inclusivas)

Personas mayores de 55 años
Para este grupo, la temporada ofrecerá actividades terrestres, natación y el tradicional “tercer tiempo”, un espacio de encuentro y socialización pensado para disfrutar el verano de manera activa y saludable.

Las inscripciones se podrán realizar:

Online: los días 9 y 10 de diciembre.
Presencial para lista de espera los días 11 y 12 de diciembre, en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13.
 

Consultas: 413 3239 (División de Personas Mayores)

