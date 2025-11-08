Comienzan las inscripciones para las escuelas de verano

Derrota y triunfo sanjuanino en el Nacional de futsal
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.
Godoy Cruz confirmó las fechas para la próxima temporada 2025-2026. Será desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero de 2026.Deportes08/11/2025Deportes CuyoNoticias
La Municipalidad de Godoy Cruz iniciará una nueva temporada de las ya tradicionales escuelas de verano, en la que se brindarán actividades gratuitas y recreativas para niños, niñas, adolescentes, adultos, personas con discapacidad y personas mayores en el departamento.
Así, desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el viernes 13 de febrero 2026 se desarrollará la propuesta en distintos espacios municipales y clubes de la comuna.
Con el objetivo de fomentar la inclusión y el bienestar, las inscripciones comenzarán a principios de diciembre y habrá opciones para todas las edades.
Niños y niñas de 6 a 12 años
La propuesta está orientada a promover la actividad deportiva, la recreación, la participación de talleres y la práctica de actividades acuáticas, como natación.
Inscripción online: lunes 1 de diciembre a partir de las 8 al 3 de diciembre, o hasta agotar cupos, a través del sitio web oficial de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Quienes realizaron la inscripción online, deberán retirar su carnet del día 9 al 11 de diciembre en el natatorio correspondiente de 10 a 13 o de tarde de 15 a 18.
Se deberá presentar de manera presencial:
Fotocopia del DNI del niño o la niña
Fotocopia del DNI del adulto a cargo
Una foto carnet
Planilla de inscripción llena.
Consultas: 442 9337 (Dirección de Deportes y Recreación)
Personas con discapacidad
Las inscripciones se realizarán de manera presencial los días 3 y 4 de diciembre, de 8 a 14, en Híper Libertad (Joaquín V. González 450).
La Escuela de Verano inclusiva está dirigida a niños, niñas, jóvenes y adultos a partir de los 6 años, y contempla actividades recreativas, deportivas y acuáticas adaptadas a las necesidades de cada participante. Esta propuesta está dirigida a personas que tengan control de esfínteres (no uso de pañal).
Al momento de la inscripción se debe presentar:
Fotocopia del DNI del niño o la niña
Fotocopia del DNI del adulto a cargo
Fotocopia del CUD vigente (Certificado Único de Discapacidad)
Una foto carnet
Consultas: 442 9351 (Dirección de Políticas Inclusivas)
Personas mayores de 55 años
Para este grupo, la temporada ofrecerá actividades terrestres, natación y el tradicional “tercer tiempo”, un espacio de encuentro y socialización pensado para disfrutar el verano de manera activa y saludable.
Las inscripciones se podrán realizar:
Online: los días 9 y 10 de diciembre.
Presencial para lista de espera los días 11 y 12 de diciembre, en el CAPEM (Derqui y Mármol) de 9 a 13.
Consultas: 413 3239 (División de Personas Mayores)
