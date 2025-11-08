Paso Cristo Redentor Habilitado

Panamericano de clubes, último día de competencia

La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.

Hockey sobre patines, Panamericano de clubes
Hockey sobre patinesPanamericano de clubes

*Estadio Aldo Cantoni*

*09:00 horas – Sub 19 Damas*
*Final por el 1° y 2° puesto | IMPSA (ARG) vs Concepción (ARG)*

*11:00 horas – Sub 19 Varones*
*Final por el 1° y 2° puesto | Olimpia (ARG) vs Concepción (ARG)*

13:45 horas – Varones Mayores
3° y 4° puesto de Copa Oro | Lomas de Rivadavia (ARG) vs Huracán (ARG)

*16:30 horas – Damas Mayores*
*Final por el 1° y 2° puesto | Independiente de La Florida (CHI) vs Sindicato Empleados de Comercio (ARG)*

*19:30 horas – Varones Mayores*
*Final por el 1° y 2° puesto | Hispano (ARG) vs Andes Talleres (ARG)*

22:15 horas – Premiación.

*Cancha: Richet Zapata*

08:15 horas – Damas mayores
3° y 4° puestos de Copa Plata | Club de Remo Paraná (ARG) vs. Aberastain (ARG)
*Información a confirmar.

10:30 horas – Damas mayores
Final de Copa Plata | Andes Talleres (ARG) vs.Barcelona Marruecos (CHI)
*Información a confirmar.

12:45 horas – Damas mayores
3° y 4° puesto de Copa Oro | Concepción (ARG) vs Social San Juan (ARG)

15:15 horas – Premiación.

Hockey sobre patines, San Juan 2025

*Cancha: Estudiantil*

08:15 horas – Varones Mayores
Final de Copa Bronce | Unión de Villa Krause (ARG) vs Estudiantil San Miguel (CHI)

10:45 horas – Sub 19 Varones
3° y 4° puesto de Copa Plata | Independiente de La Florida (CHI) vs Súper Patín (COL)

12:30 horas – Varones Mayores
Final de Copa Plata | Concepción (ARG) vs Estrella Roja (CHI)

15:00 horas – Premiación.


*Cancha: Bancaria*

08:15 horas – Varones Mayores
3° y 4° puesto de Copa Bronce | Olimpia (ARG) vs IMPSA (ARG)

10:45 horas – Sub 19 Varones
Final de Copa Plata | San Martín (ARG) vs FCM Rolling (COL)

12:30 horas – Varones Mayores
Partido por 3° y 4° Plata | San Martín (ARG) vs Tomás Bata (CHI)

15:00 horas - Premiación

Hóckey sobre patines, fase de grupos PanamericanoPanamericano de Clubes 2025 de Hóckey sobre patines

*Cancha: Club Concepción Patín.*

08:30 horas – Sub 19 Damas
Partido por 5° y 6° | Barcelona Marruecos (CHI) vs Atlético Neuquén (ARG)

10:00 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Huracanes (COL) vs Miguel León Prado (CHI)

11:30 horas – Damas mayores
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs IMPSA (ARG)

13:30 horas – Sub 19 Varones
Partido por 3° y 4° Oro | Estudiantil (ARG) vs Social (ARG)


*Cancha: Olimpia.*

08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Plata | Bancaria (ARG) vs Miguel León Prado (CHI)

10:45 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Plata | Valenciano (ARG) vs San Jorge (CHI)

13:00 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Oro | Richet Zapata (ARG) vs Leonardo Murialdo (ARG)

*Cancha: Valenciano*

08:30 horas – Sub 19 Damas
Triangular por puesto 9° a 11° | Aberastain (ARG) vs.Real Hockey Club (COL)

10:00 horas – Sub 19 Damas
Partido por 7° y 8° | Orión (COL) vs Thomas Bata (CHI)

11:30 horas – Damas mayores
Partido por 5° y 6° Plata | Patín Club Vilanova (CHI) vs.San Martín (ARG)
*Información a confirmar.

13:30 horas – Sub 19 Damas
Partido 3° y 4° | Independiente de La Florida (CHI) vs Huarpes (ARG)

Hoockey sobre patines, Panamericanos

*Cancha: Huarpes*

08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Bronce | Súper Patín (COL) vs Ciudad de Buenos Aires (ARG)

12:15 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Hispano (ARG) vs Tomás Bata (CHI)

13:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Banco Mendoza (ARG) vs IMPSA (ARG)


*Cancha: Social*

08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Bronce | Corazonista Bogotá (COL) vs Recreativo Bochas Club (ARG)

10:45 horas – Damas mayores
Partido por 7° y 8° Oro | San Jorge (CHI) vs Leonardo Murialdo (ARG)

12:45 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs Casa D'Italia (ARG)

