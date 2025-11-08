Panamericano de clubes, último día de competencia

Derrota y triunfo sanjuanino en el Nacional de futsal
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.
La quinta jornada de competencia se celebró en cinco sedes en simultáneo, desde la mañana a la noche, con más de 30 partidos, este sábado jornada final.Deportes08/11/2025Deportes CuyoNoticias
*09:00 horas – Sub 19 Damas*
*Final por el 1° y 2° puesto | IMPSA (ARG) vs Concepción (ARG)*
*11:00 horas – Sub 19 Varones*
*Final por el 1° y 2° puesto | Olimpia (ARG) vs Concepción (ARG)*
13:45 horas – Varones Mayores
3° y 4° puesto de Copa Oro | Lomas de Rivadavia (ARG) vs Huracán (ARG)
*16:30 horas – Damas Mayores*
*Final por el 1° y 2° puesto | Independiente de La Florida (CHI) vs Sindicato Empleados de Comercio (ARG)*
*19:30 horas – Varones Mayores*
*Final por el 1° y 2° puesto | Hispano (ARG) vs Andes Talleres (ARG)*
22:15 horas – Premiación.
08:15 horas – Damas mayores
3° y 4° puestos de Copa Plata | Club de Remo Paraná (ARG) vs. Aberastain (ARG)
*Información a confirmar.
10:30 horas – Damas mayores
Final de Copa Plata | Andes Talleres (ARG) vs.Barcelona Marruecos (CHI)
*Información a confirmar.
12:45 horas – Damas mayores
3° y 4° puesto de Copa Oro | Concepción (ARG) vs Social San Juan (ARG)
15:15 horas – Premiación.
08:15 horas – Varones Mayores
Final de Copa Bronce | Unión de Villa Krause (ARG) vs Estudiantil San Miguel (CHI)
10:45 horas – Sub 19 Varones
3° y 4° puesto de Copa Plata | Independiente de La Florida (CHI) vs Súper Patín (COL)
12:30 horas – Varones Mayores
Final de Copa Plata | Concepción (ARG) vs Estrella Roja (CHI)
15:00 horas – Premiación.
08:15 horas – Varones Mayores
3° y 4° puesto de Copa Bronce | Olimpia (ARG) vs IMPSA (ARG)
10:45 horas – Sub 19 Varones
Final de Copa Plata | San Martín (ARG) vs FCM Rolling (COL)
12:30 horas – Varones Mayores
Partido por 3° y 4° Plata | San Martín (ARG) vs Tomás Bata (CHI)
15:00 horas - Premiación
08:30 horas – Sub 19 Damas
Partido por 5° y 6° | Barcelona Marruecos (CHI) vs Atlético Neuquén (ARG)
10:00 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Huracanes (COL) vs Miguel León Prado (CHI)
11:30 horas – Damas mayores
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs IMPSA (ARG)
13:30 horas – Sub 19 Varones
Partido por 3° y 4° Oro | Estudiantil (ARG) vs Social (ARG)
08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Plata | Bancaria (ARG) vs Miguel León Prado (CHI)
10:45 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Plata | Valenciano (ARG) vs San Jorge (CHI)
13:00 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Oro | Richet Zapata (ARG) vs Leonardo Murialdo (ARG)
08:30 horas – Sub 19 Damas
Triangular por puesto 9° a 11° | Aberastain (ARG) vs.Real Hockey Club (COL)
10:00 horas – Sub 19 Damas
Partido por 7° y 8° | Orión (COL) vs Thomas Bata (CHI)
11:30 horas – Damas mayores
Partido por 5° y 6° Plata | Patín Club Vilanova (CHI) vs.San Martín (ARG)
*Información a confirmar.
13:30 horas – Sub 19 Damas
Partido 3° y 4° | Independiente de La Florida (CHI) vs Huarpes (ARG)
08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Bronce | Súper Patín (COL) vs Ciudad de Buenos Aires (ARG)
12:15 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Hispano (ARG) vs Tomás Bata (CHI)
13:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Banco Mendoza (ARG) vs IMPSA (ARG)
08:30 horas – Varones Mayores
Partido por 7° y 8° Bronce | Corazonista Bogotá (COL) vs Recreativo Bochas Club (ARG)
10:45 horas – Damas mayores
Partido por 7° y 8° Oro | San Jorge (CHI) vs Leonardo Murialdo (ARG)
12:45 horas – Varones Mayores
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) vs Casa D'Italia (ARG)
