Derrota y triunfo sanjuanino en el Nacional de futsal

El encuentro mostró paridad durante varios pasajes, pero el conjunto del noreste argentino supo capitalizar mejor sus oportunidades, aprovechando las contras y el desequilibrio individual de sus jugadores para marcar la diferencia en el marcador.

Para el equipo sanjuanino, los goles llegaron de la mano de Gonzalo Díaz, autor de un doblete, Lautaro Reyna y Diego Toledo, quienes mantuvieron viva la ilusión hasta los minutos finales. Sin embargo, la eficacia rival terminó inclinando la balanza, en lo que fue el primer encuentro de la Zona B.

La Selección Sanjuanina de Futsal se repuso de la caída inicial y protagonizó una actuación brillante en la segunda fecha del Nacional de Selecciones de Ligas, al vencer 10-2 a la Liga de San Nicolás. En un primer tiempo bastante parejo, por momentos con una leve superioridad de los sanjuaninos, termino 3 a 2. Pero en la segunda etapa, donde la Selección NIcoleña salió con todo en busca del empate, fue sorprendido por los sanjuaninos que le hicieron tres goles en un minuto y definieron el partido.

Con este resultado, el equipo dirigido por Matías Illanes mantiene intactas sus aspiraciones de clasificación a la siguiente fase del torneo que se juega en el Polideportivo “Finito” Gehrmann de Posadas, Misiones.La ilusión está encendida y el equipo de Illanes quiere mantener el envión. Con juego, goles y actitud, San Juan sueña con seguir avanzando en el Nacional y representar de la mejor manera a la provincia.

La 2° fecha del primer torneo Nacional de Selecciones de Ligas, que se disputa en Posadas, dejó grandes partidos, goleadas y muchas emociones en el polideportivo Finito Gehrmann.

La jornada se abrió con el empate entre Formosa y Ushuaia por 2-2, que dejó a los del Litoral como líderes del grupo B. En el primer juego del grupo A, San Luis sorprendió a Río Gallegos y lo goleó 4-0, mientras que Posadas no pudo con el poderío de Bariloche y perdió 6-3.

