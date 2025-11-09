Paso Cristo Redentor Habilitado

Andes Talleres campeón del Panamericano de Hockey Patín

Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.

Hockey sobre patines, Andes Talleres campeón del Panamericano
Hockey sobre patinesSan Juan 2025

El último encuentro del torneo, la final de la categoría Varones Senior, se disputó a sala llena en el estadio Aldo Cantoni a partir de las 19:30 horas. Ambos finalistas llegaron a esta instancia tras superar semifinales muy disputadas: Hispano había dejado en el camino a Lomas de Rivadavia con un marcador de 3-1, mientras que Andes Talleres se impuso 2-1 a Huracán de Parque Patricios.

El equipo mendocino de Andes Talleres se llevó el título continental gracias a los goles de Enrique Nicolás Muzzio, quien anotó un doblete, y la contribución de Valentino Rossignoli. El resultado final de 3-0 determinó el campeonato para la visita y el meritorio subcampeonato para el equipo local.

Andes Talleres campeon Panamericano

Con dos tantos de Nicolás Muzzio y el restante de Valentino Rosignoli Andes Talleres se coronó campeón ante el equipo local. Estos son los resultados completos correspondientes al séptimo y último día de competencia (sábado 08 de noviembre 2025):*

*Estadio Aldo Cantoni*

09:00 horas – *Sub 19 Damas*
Final por el 1° y 2° puesto | IMPSA (ARG) 2-1 Concepción (ARG)
*Campeón: IMPSA (ARG)*

11:00 horas – *Sub 19 Varones*
Final por el 1° y 2° puesto | Olimpia (ARG) 7-2 Concepción (ARG)
*Campeón: Olimpia (ARG)*

13:45 horas – Senior Varones
3° y 4° puesto de Copa Oro | Lomas de Rivadavia (ARG) 5-4 Huracán (ARG)

16:30 horas – *Senior Damas*
Final por el 1° y 2° puesto | Independiente de La Florida (CHI) 0-1 Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
*Campeón: Sindicato Empleados de Comercio (ARG)*

19:30 horas – *Senior Varones*
Final por el 1° y 2° puesto | Hispano (ARG) 0-3 Andes Talleres (ARG)
*Campeón: Andes Talleres (ARG)*


*Cancha: Richet Zapata*

08:15 horas – Senior Damas
3° y 4° puesto de Copa Plata | Paraná Rowing Club (ARG) 5-11 Aberastain (ARG)

10:30 horas – Senior Damas 
Final de Copa Plata | Andes Talleres (ARG) 0-3 Barcelona Marruecos (CHI)

12:45 horas – Senior Damas
3° y 4° puesto de Copa Oro | Concepción (ARG) 5-3 Social San Juan (ARG)


*Cancha: Estudiantil*

08:15 horas – Senior Varones
Final de Copa Bronce | Unión de Villa Krause (ARG) 4-4 Estudiantil San Miguel (CHI). Penales: Estudiantil San Miguel (CHI) ganó 2-1.

10:45 horas – Sub 19 Varones
3° y 4° puesto de Copa Plata | Independiente de La Florida (CHI) 2-1 Súper Patín (COL)

12:30 horas – Senior Varones
Final de Copa Plata | Concepción (ARG) 5-4 Red Star (CHI)


*Cancha: Bancaria*

08:15 horas – Senior Varones
3° y 4° puesto de Copa Bronce | Olimpia (ARG) 10-3 IMPSA (ARG)

10:45 horas – Sub 19 Varones
Final de Copa Plata | San Martín (ARG) 2-4 FCM Rolling (COL)

12:30 horas – Senior Varones
Partido por 3° y 4° Plata | San Martín (ARG) 6-7 Thomas Bata (CHI)


*Cancha: Concepción Patín Club.*

08:30 horas – Sub 19 Damas
Partido por 5° y 6° | Barcelona Marruecos (CHI) 2-2 Atlético Neuquén (ARG)

10:00 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Huracanes (COL) 3-6 Miguel León Prado (CHI)

11:30 horas – Senior Damas
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) 2-1 IMPSA (ARG)

13:30 horas – Sub 19 Varones
Partido por 3° y 4° Oro | Estudiantil (ARG) 1-2 Social (ARG)


*Cancha: Olimpia.*

08:30 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Plata | Bancaria (ARG) 4-4 Miguel León Prado (CHI)

10:45 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Valenciano (ARG) 3-5 San Jorge (CHI)

13:00 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Richet Zapata (ARG) 4-9 Leonardo Murialdo (ARG)


*Cancha: Valenciano*
08:30 horas – Sub 19 Damas
Triangular por puesto 9° a 11° | Aberastain (ARG) 7-3 Real Hockey Club (COL)

10:00 horas – Sub 19 Damas
Partido por 7° y 8° | Orión (COL) 2-5 Thomas Bata (CHI)

11:30 horas – Senior Damas
Partido por 5° y 6° Plata | Patín Club Vilanova (CHI) 1-7 San Martín (ARG)

13:30 horas – Sub 19 Damas
Partido 3° y 4° | Independiente de La Florida (CHI) 0-3 Huarpes (ARG)


*Cancha: Huarpes*
08:30 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Bronce | Súper Patín (COL) 2-6 Ciudad de Buenos Aires (ARG)

10:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Plata | Corazonista Bogotá (COL) 4-13 Barcelona Marruecos (CHI)

12:15 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Hispano (ARG) 1-4 Thomas Bata (CHI)

13:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Banco Mendoza (ARG) 7-5 IMPSA (ARG)


*Cancha: Social*
08:30 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Bronce | Corazonista Bogotá (COL) 4-7 Recreativo Bochas Club (ARG)

10:45 horas – Senior Damas
Partido por 7° y 8° Oro | San Jorge (CHI) 2-0 Leonardo Murialdo (ARG)

12:45 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) 3-3 Casa D’Italia (ARG)

Hockey sobre patines, ultimo dia PanamericanoPanamericano de clubes, último día de competencia

El plantel

El elenco azulgrana estuvo integrado por los jugadores Pablo Morón, Exequiel y Juan Cruz Tamborindegui, Valentino Rossignoli, Matías y Rodrigo Fernández, Enrique Muzzio, Fausto Innella, Felipe Lombardi y Nahuel Silvestri.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Marcelo Innella (el DT), Cristian Bordón, Juan Carlos Orosito y Rodrigo Verger.

La campaña

En la fase de grupo arranco venciendo 4 a 3 a Bancaria de San Juan, luego goleó por 5 a 2 a Super Patín de Colombia y terminó la primera fase con un empate 2-2 con Unión Vecinal de Trinidad.

En los cuartos de final, Talleres superó a su comprovinciano Leonardo Murialdo por 5 a 1, en semifinales venció por 2 a 1 a Huracán de Parque de los Patricios y en la final derrotó al Hispano sanjuanino para coronarse campeón. 

