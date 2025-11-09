Andes Talleres campeón del Panamericano de Hockey Patín

Derrota y triunfo sanjuanino en el Nacional de futsal
Los Matadores mendocinos se impusieron a Hispano de San Juan 3 a 0 en la final del Panamericano de clubes de hockey sobre patines en San Juan.Deportes09/11/2025Deportes CuyoNoticias
El último encuentro del torneo, la final de la categoría Varones Senior, se disputó a sala llena en el estadio Aldo Cantoni a partir de las 19:30 horas. Ambos finalistas llegaron a esta instancia tras superar semifinales muy disputadas: Hispano había dejado en el camino a Lomas de Rivadavia con un marcador de 3-1, mientras que Andes Talleres se impuso 2-1 a Huracán de Parque Patricios.
El equipo mendocino de Andes Talleres se llevó el título continental gracias a los goles de Enrique Nicolás Muzzio, quien anotó un doblete, y la contribución de Valentino Rossignoli. El resultado final de 3-0 determinó el campeonato para la visita y el meritorio subcampeonato para el equipo local.
Con dos tantos de Nicolás Muzzio y el restante de Valentino Rosignoli Andes Talleres se coronó campeón ante el equipo local. Estos son los resultados completos correspondientes al séptimo y último día de competencia (sábado 08 de noviembre 2025):*
*Estadio Aldo Cantoni*
09:00 horas – *Sub 19 Damas*
Final por el 1° y 2° puesto | IMPSA (ARG) 2-1 Concepción (ARG)
*Campeón: IMPSA (ARG)*
11:00 horas – *Sub 19 Varones*
Final por el 1° y 2° puesto | Olimpia (ARG) 7-2 Concepción (ARG)
*Campeón: Olimpia (ARG)*
13:45 horas – Senior Varones
3° y 4° puesto de Copa Oro | Lomas de Rivadavia (ARG) 5-4 Huracán (ARG)
16:30 horas – *Senior Damas*
Final por el 1° y 2° puesto | Independiente de La Florida (CHI) 0-1 Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
*Campeón: Sindicato Empleados de Comercio (ARG)*
19:30 horas – *Senior Varones*
Final por el 1° y 2° puesto | Hispano (ARG) 0-3 Andes Talleres (ARG)
*Campeón: Andes Talleres (ARG)*
*Cancha: Richet Zapata*
08:15 horas – Senior Damas
3° y 4° puesto de Copa Plata | Paraná Rowing Club (ARG) 5-11 Aberastain (ARG)
10:30 horas – Senior Damas
Final de Copa Plata | Andes Talleres (ARG) 0-3 Barcelona Marruecos (CHI)
12:45 horas – Senior Damas
3° y 4° puesto de Copa Oro | Concepción (ARG) 5-3 Social San Juan (ARG)
*Cancha: Estudiantil*
08:15 horas – Senior Varones
Final de Copa Bronce | Unión de Villa Krause (ARG) 4-4 Estudiantil San Miguel (CHI). Penales: Estudiantil San Miguel (CHI) ganó 2-1.
10:45 horas – Sub 19 Varones
3° y 4° puesto de Copa Plata | Independiente de La Florida (CHI) 2-1 Súper Patín (COL)
12:30 horas – Senior Varones
Final de Copa Plata | Concepción (ARG) 5-4 Red Star (CHI)
*Cancha: Bancaria*
08:15 horas – Senior Varones
3° y 4° puesto de Copa Bronce | Olimpia (ARG) 10-3 IMPSA (ARG)
10:45 horas – Sub 19 Varones
Final de Copa Plata | San Martín (ARG) 2-4 FCM Rolling (COL)
12:30 horas – Senior Varones
Partido por 3° y 4° Plata | San Martín (ARG) 6-7 Thomas Bata (CHI)
*Cancha: Concepción Patín Club.*
08:30 horas – Sub 19 Damas
Partido por 5° y 6° | Barcelona Marruecos (CHI) 2-2 Atlético Neuquén (ARG)
10:00 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Huracanes (COL) 3-6 Miguel León Prado (CHI)
11:30 horas – Senior Damas
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) 2-1 IMPSA (ARG)
13:30 horas – Sub 19 Varones
Partido por 3° y 4° Oro | Estudiantil (ARG) 1-2 Social (ARG)
*Cancha: Olimpia.*
08:30 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Plata | Bancaria (ARG) 4-4 Miguel León Prado (CHI)
10:45 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Plata | Valenciano (ARG) 3-5 San Jorge (CHI)
13:00 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Richet Zapata (ARG) 4-9 Leonardo Murialdo (ARG)
*Cancha: Valenciano*
08:30 horas – Sub 19 Damas
Triangular por puesto 9° a 11° | Aberastain (ARG) 7-3 Real Hockey Club (COL)
10:00 horas – Sub 19 Damas
Partido por 7° y 8° | Orión (COL) 2-5 Thomas Bata (CHI)
11:30 horas – Senior Damas
Partido por 5° y 6° Plata | Patín Club Vilanova (CHI) 1-7 San Martín (ARG)
13:30 horas – Sub 19 Damas
Partido 3° y 4° | Independiente de La Florida (CHI) 0-3 Huarpes (ARG)
*Cancha: Huarpes*
08:30 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Bronce | Súper Patín (COL) 2-6 Ciudad de Buenos Aires (ARG)
10:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Plata | Corazonista Bogotá (COL) 4-13 Barcelona Marruecos (CHI)
12:15 horas – Sub 19 Varones
Partido por 7° y 8° Oro | Hispano (ARG) 1-4 Thomas Bata (CHI)
13:45 horas – Sub 19 Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Banco Mendoza (ARG) 7-5 IMPSA (ARG)
*Cancha: Social*
08:30 horas – Senior Varones
Partido por 7° y 8° Bronce | Corazonista Bogotá (COL) 4-7 Recreativo Bochas Club (ARG)
10:45 horas – Senior Damas
Partido por 7° y 8° Oro | San Jorge (CHI) 2-0 Leonardo Murialdo (ARG)
12:45 horas – Senior Varones
Partido por 5° y 6° Oro | Unión Vecinal de Trinidad (ARG) 3-3 Casa D’Italia (ARG)
El elenco azulgrana estuvo integrado por los jugadores Pablo Morón, Exequiel y Juan Cruz Tamborindegui, Valentino Rossignoli, Matías y Rodrigo Fernández, Enrique Muzzio, Fausto Innella, Felipe Lombardi y Nahuel Silvestri.
El cuerpo técnico estuvo conformado por Marcelo Innella (el DT), Cristian Bordón, Juan Carlos Orosito y Rodrigo Verger.
En la fase de grupo arranco venciendo 4 a 3 a Bancaria de San Juan, luego goleó por 5 a 2 a Super Patín de Colombia y terminó la primera fase con un empate 2-2 con Unión Vecinal de Trinidad.
En los cuartos de final, Talleres superó a su comprovinciano Leonardo Murialdo por 5 a 1, en semifinales venció por 2 a 1 a Huracán de Parque de los Patricios y en la final derrotó al Hispano sanjuanino para coronarse campeón.
La Selección Sanjuanina de futsal no pudo comenzar con el pie derecho al caer por 7-4 ante Formosa pero se recuperó ante San Nicolas ganando 10 a 2.