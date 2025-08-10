Accidente en Alta Montaña: camiones chocan en Ruta 7

Prisión preventiva por robo en Tilisarao
Choque entre camiones en la Curva del Yeso dejó una mujer atrapada. El tránsito fue interrumpido y la víctima fue rescatada con estado estable
Un accidente de tránsito protagonizado por dos camiones se registró esta mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1212, en el sector conocido como “Curva del Yeso”.
Como consecuencia del impacto, una mujer –cuya identidad aún no ha sido confirmada– quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos involucrados. El siniestro obligó a interrumpir por completo el tránsito en la zona, generando demoras en la circulación por esta importante vía de alta montaña.
Tras una intensa labor de rescate, personal de Bomberos de la Policía logró liberar a la víctima, quien fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia. Según informaron las autoridades, se encontraba en estado de salud aparentemente estable.
Al lugar acudieron también efectivos de Policía Vial y se dio aviso a Vialidad Nacional, que trabaja en la coordinación de las tareas de asistencia y en los desvíos para restablecer la circulación lo antes posible.
El tránsito continúa interrumpido mientras se realizan peritajes y tareas de remoción de los vehículos involucrados.
