Un hombre murió en un choque frontal en Ruta 153

Policía recuperó una bicicleta robada en Quines
Efectivos del Departamento de Investigaciones hallaron una bicicleta sustraída de una vivienda. Estaba oculta entre la vegetación en un descampado.
El accidente ocurrió la siesta de este sábado a 5 kilómetros de Monte Comán en el sur de Mendoza, una camioneta impactó de frente con un camión brasileroPoliciales08/11/2025Periodistas CuyoNoticias
Un acccidente fatal ocurrió este sábado a la siesta sobre la Ruta 153 a 5 kilómetros de la localidad de Monte Comán en el sur de Mendoza. El conductor de una camionerta Ford Ranger de 77 años murió en el lugar del hecho luego del impacto de frente con un camión Mercedes Benz.
La información suministrada por el ministerio de Seguridad de Mendoza señala que el hecho ocurrió cuando el conductor del camión Mercedes Benz oriundo de Brasil circulaba por Ruta 153 de norte a sur y por razones que se desconocen se produjo la colisión de frente con una camioneta marca Ford Ranger.
Arribó personal del servicio médico coordinado quien constató el deceso del conductor del rodado de menor porte. Luego se entrevistó al conductor de un camión Scania 450 quien manifestó que circulaba delante del camión Mercedes Benz ambos en forma conjunta y que la camioneta Ford Ranger por razones que desconocen habría colisionado en su eje trasero y a posterior de forma frontal con el otro camión.
Se desplazó al lugar el ayudante fiscal en turno mientras tanto policia científica realizaba las pericias pertinentes.
Un hombre de 70 años perdió la vida luego de que su auto volcara y cayera a una acequia en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, en Maipú.
Una joven de 17 y un hombre de 28 años sufrieron una descarga eléctrica cuando un cable cayó al agua en una vivienda de Las Heras. Ambos fueron hospitalizados.
Un joven de 26 años perdió el control de su auto y volcó frente a la planta de Edesal. Dio positivo en el test de alcoholemia con 1,56 g/l y resultó ileso.
La patrulla de Rescate de la policía de Mendoza localizó, estabilizó y evacuó mediante operativo aéreo al hospital Central al herido de 53 años
Uno de los niños perdió la vida en el lugar en tanto el otro está grave, fueron embestidos en inmediaciones al parque San Martín de la ciudad de Mendoza.
El tribunal de San Rafael impuso penas de entre 20 y 33 años de prisión a los tres condenados por el homicidio de Luciano Gómez, ocurrido en 2023.
La Policía de Mendoza incautó 11 medidores eléctricos con numeración limada y detuvo a un sospechoso en el marco de la Ley de Cobre. Un flagelo actual.
Argentinos por la Educación advierte que la inversión sigue en niveles históricamente bajos. Los pliegos ya están disponibles para revisión y sugerencias.
Se trata de una plataforma de seguimiento individual para afiliados con esta enfermedad crónica. Se contactará vía WhatsApp a 3.000 personas que reciben tratamiento con insulina.
Durante el mes de octubre y para concientizar sobre el cáncer de mama se realizaron mamografías y ecografías gratuitas a 420 mujeres sin cobertura médica.
Glencore Pachón, FUNDAR y el gobierno de San Juan firman acuerdo para realizar un diagnóstico participativo y entender las necesidades de la comunidad educativa
El proyecto responde a una necesidad histórica de la zona que por su geografía y red de canales deficientes para la captación y distribución del agua