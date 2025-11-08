Un hombre murió en un choque frontal en Ruta 153

Un acccidente fatal ocurrió este sábado a la siesta sobre la Ruta 153 a 5 kilómetros de la localidad de Monte Comán en el sur de Mendoza. El conductor de una camionerta Ford Ranger de 77 años murió en el lugar del hecho luego del impacto de frente con un camión Mercedes Benz.

La información suministrada por el ministerio de Seguridad de Mendoza señala que el hecho ocurrió cuando el conductor del camión Mercedes Benz oriundo de Brasil circulaba por Ruta 153 de norte a sur y por razones que se desconocen se produjo la colisión de frente con una camioneta marca Ford Ranger.

Arribó personal del servicio médico coordinado quien constató el deceso del conductor del rodado de menor porte. Luego se entrevistó al conductor de un camión Scania 450 quien manifestó que circulaba delante del camión Mercedes Benz ambos en forma conjunta y que la camioneta Ford Ranger por razones que desconocen habría colisionado en su eje trasero y a posterior de forma frontal con el otro camión.

Se desplazó al lugar el ayudante fiscal en turno mientras tanto policia científica realizaba las pericias pertinentes.