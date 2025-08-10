Con un gol de penal y sobre la hora ganó San Martín

Te puede interesar

La fiesta del Turismo Carretera pasó por San Juan Periodistas CuyoNoticias Deportes 11/08/2025 Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista

Facundo Ambrossi con la segunda del pistero Deportes CuyoNoticias Deportes 10/08/2025 Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.

Ganó Gimnasia y es puntero en soledad en su grupo Deportes CuyoNoticias Deportes 10/08/2025 En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.

Turismo Carretera San Juan: previa y horarios Periodistas CuyoNoticias Deportes 09/08/2025 Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.

Final Provincial de los Juegos Sanmartinianos para Mayores Deportes CuyoNoticias Deportes 09/08/2025 Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.

Victoria botellera para seguir en zona de clasificación Deportes CuyoNoticias Deportes 09/08/2025 Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.

Cambio en el Tomba: Walter Ribonetto por Esteban Solari Deportes CuyoNoticias Deportes 09/08/2025 Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.