Con un gol de penal y sobre la hora ganó San Martín

En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.

Reválida Federal A

Resultados 4ta fecha 

San Martin 2 (Rivarola, Heiz) - Santamarina de Tandil 1 (Almeida e/c)

Sportivo Estudiantes 0- Huracán Las Heras 1 (Lucero)

Sol de Mayo 5 (Scolari, Miqueas Martinez 2, Degorado, Barri) - Gutierrez 1 (Pipistrelli)

Germinal de Rawson 0- Juventud Unida Universitario 0

Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 0- Guillermo Brown de Puerto Madryn 0

Posiciones

San Martin 10, Juventud Unida 8, Germinal y Guillermo Brown 7, Círculo Deportivo, Huracán Las Heras y Sol de Mayo 6, Santamarina de Tandil 4, Sportivo Estudiantes 1, Gutierrez 0

Proxima fecha

Guillermo Brown de Puerto Madryn- San Martín

Huracán Las Heras - Círculo Deportivo Nicanor Otamendi

Gutierrez Sport Club - Germinal de Rawson

Santamarina de Tandil - Sol de Mayo de Viedma

Juventud Unida - Estudiantes (El clásico de San Luis) 

Homenaje a los campeones de 1975

En el entretiempo del partido la dirigencia albirroja distinguió a los integrantes del plantel campeón de la Liga Mendocina de hace 50 años, entre los jugadores que visitieron la casaca de San Martin que logró ese campeonato estuvieron presentes Raul Tamagnone, Francisco Monárdez, Victor Guzmán, Rolando Gramari, Eduardo Marillak y Santiago Marillak. 

Síntesis

Atlético San Martín: 1

Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Santiago Romero, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Nicolás Heiz x Romero;  Emiliano Gómez x Paz,  Germán Mayenfisch x Collera.

 Santamarina de Tandil: 1

Uriel Moris; Matías Labroni, Nicolás Romat, Adriano Romero, Maximiliano Martínez; Lautaro Arregui, Mateo Palmieri, Nicolás Igartua, Luis Dezi; Lucas Comachi y Martin Comachi. DT: Jorge Izquierdo.Cambios:  Tomás D’Angelo x Martin Comachi,  Agustín Lucero x Labaroni, Pehuen Valenzuela y Facundo Pérez x Lucas Comachi y Dezi. 

Goles: PT: 24: Almeida e/c (ST)/  ST: 1: Rivarola Villalba (SM), 54: Heiz de penal (SM).

Árbitro: Luciano Julio/ Expulsado Agustín Lucero 

Estadio: Libertador General San Martín 

