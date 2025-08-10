Con un gol de penal y sobre la hora ganó San Martín

La fiesta del Turismo Carretera pasó por San Juan
Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.Deportes10/08/2025Deportes CuyoNoticias
Reválida Federal A
San Martin 2 (Rivarola, Heiz) - Santamarina de Tandil 1 (Almeida e/c)
Sportivo Estudiantes 0- Huracán Las Heras 1 (Lucero)
Sol de Mayo 5 (Scolari, Miqueas Martinez 2, Degorado, Barri) - Gutierrez 1 (Pipistrelli)
Germinal de Rawson 0- Juventud Unida Universitario 0
Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 0- Guillermo Brown de Puerto Madryn 0
San Martin 10, Juventud Unida 8, Germinal y Guillermo Brown 7, Círculo Deportivo, Huracán Las Heras y Sol de Mayo 6, Santamarina de Tandil 4, Sportivo Estudiantes 1, Gutierrez 0
Guillermo Brown de Puerto Madryn- San Martín
Huracán Las Heras - Círculo Deportivo Nicanor Otamendi
Gutierrez Sport Club - Germinal de Rawson
Santamarina de Tandil - Sol de Mayo de Viedma
Juventud Unida - Estudiantes (El clásico de San Luis)
Homenaje a los campeones de 1975
En el entretiempo del partido la dirigencia albirroja distinguió a los integrantes del plantel campeón de la Liga Mendocina de hace 50 años, entre los jugadores que visitieron la casaca de San Martin que logró ese campeonato estuvieron presentes Raul Tamagnone, Francisco Monárdez, Victor Guzmán, Rolando Gramari, Eduardo Marillak y Santiago Marillak.
Atlético San Martín: 1
Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Emanuel Décimo, Juan Almeida; Santiago Romero, Iván Paz; Ignacio Castro, Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales./ Cambios: Nicolás Heiz x Romero; Emiliano Gómez x Paz, Germán Mayenfisch x Collera.
Santamarina de Tandil: 1
Uriel Moris; Matías Labroni, Nicolás Romat, Adriano Romero, Maximiliano Martínez; Lautaro Arregui, Mateo Palmieri, Nicolás Igartua, Luis Dezi; Lucas Comachi y Martin Comachi. DT: Jorge Izquierdo.Cambios: Tomás D’Angelo x Martin Comachi, Agustín Lucero x Labaroni, Pehuen Valenzuela y Facundo Pérez x Lucas Comachi y Dezi.
Goles: PT: 24: Almeida e/c (ST)/ ST: 1: Rivarola Villalba (SM), 54: Heiz de penal (SM).
Árbitro: Luciano Julio/ Expulsado Agustín Lucero
Estadio: Libertador General San Martín
Foto portada Prensa Atlético Club San Martín
Martín Vázquez ganó el Desafío de las Estrellas en el circuito albardonero de Villicum ante 45.000 espectadores, un espectáculo dentro y fuera de pista
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Diez disciplinas y cuatro escenarios deportivos dieron vida a esta edición de los Juegos, cargada de inclusión, camaradería y espíritu competitivo.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
Era un secreto a voces el alejamiento del técnico del Tomba, rápido de reflejos los dirigentes encontraron el reemplante y hoy mismo dirigirá la práctica.
El ciclista sanjuanino ganó la primera etapa y en la segunda hizo podio escoltando a solo 16 segundos de español Pau Martí y conserva el maillot azul.
Durante este mes, los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 25% en las principales cadenas de supermercados; cuotas sin interés y promociones especiales por el Día del niño.
El programa EsencIA, respaldado por Google.org, formará a 5.000 sanjuaninos en inteligencia artificial para reducir la brecha digital en adultos mayores.
Deportivo Maipú le ganó 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de tiro libre de Marcelo Eggel y aún debiendo un partido se ubica en la zona de clasificación.
Resultados, horarios y homenaje a ex pilotos en el Desafío de las Estrellas del Turismo Carretera 2025 en el Circuito San Juan Villicum.
Tres imputados en San Luis seguirán detenidos por 90 días acusados de robo doblemente agravado en Tilisarao. Investigación en curso.