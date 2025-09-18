Maipú apuesta al Fondo para Desarrollo Emprendedor

Este viernes, la Municipalidad de Maipú concretará la firma de 40 nuevos créditos pertenecientes a su Fondo para el Desarrollo Emprendedor, orientados a potenciar y fortalecer el crecimiento económico de los vecinos y vecinas del departamento.

En esta oportunidad, 35 de estos créditos estarán financiados por la línea “Oficios”, mientras que dos de ellos serán de la línea “Seguridad”, dos de la línea “Comercio” y uno “Docente”. Cada uno de estos créditos se ejecuta con tasas bajas de interés para facilitar la adquisición de insumos y maquinarias destinadas al desarrollo de emprendimientos personales de los beneficiarios.

Además, la comuna cuenta con otras líneas como Movilidad Sustentable y Turismo, además de las ya mencionadas de Oficios, Emprendedores, Comercio, Seguridad y Docente. En total, el municipio ha entregado 263 créditos en lo que va de 2025 y más de 1400 desde su creación en 2014.

Para más asesoramiento, las personas interesadas pueden dirigirse a la Dirección de Desarrollo Económico, ubicada en Pescara 79, en horarios de atención, o comunicarse por WhatsApp al 2617693470.