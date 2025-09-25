San Juan impulsa preincubación de innovadores

Los errores más comunes que cometen los viajeros amateurs
Quince proyectos recibirán capacitación y mentorías gratuitas para validar su viabilidad comercial y fortalecer el ecosistema emprendedor sanjuanino.
En la provincia de San Juan se lanzó la segunda edición del programa de Preincubación para Emprendimientos Innovadores, una iniciativa que busca potenciar ideas de base tecnológica y científica. Con la presencia de autoridades de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la Fundación Incubadora de Empresas (FIDE) de la Universidad Nacional de Córdoba, se puso en marcha esta nueva etapa que acompañará a 15 proyectos seleccionados con capacitación y mentorías gratuitas.
El programa, enmarcado en Innovación con Impacto, tiene como objetivo validar la viabilidad comercial de las propuestas, fortalecer su modelo de negocio y aumentar las posibilidades de éxito en el mercado. Para ello, los participantes accederán a talleres grupales, mentorías individuales y colectivas, además de herramientas para definir el problema que buscan resolver y ajustar su propuesta de valor.
Los emprendimientos provienen de distintas iniciativas provinciales, como el Consultorio de Innovación y el Concurso Innovación Startup. Con este plan, San Juan apuesta a dinamizar su ecosistema innovador, impulsando el crecimiento de startups que puedan convertirse en futuros motores de desarrollo tecnológico y económico en la región.
