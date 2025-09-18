Argentina elegirá al Mejor Sommelier 2025 en Buenos Aires

Argentina se prepara para elegir al Mejor Sommelier 2025, en un certamen que despierta la atención de toda la industria vitivinícola y que promete ser una verdadera vidriera internacional para los participantes. El Concurso Mejor Sommelier de Argentina (MSA 2025), organizado por la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), se llevará a cabo del 1° al 3 de noviembre en el Hotel NH City de Buenos Aires, convocando a los principales talentos de la sommellerie local.

Considerado una plataforma de proyección mundial, el MSA ofrece a los concursantes la posibilidad de posicionarse como referentes internacionales, representando a nuestro país en competencias globales. Más allá de la visibilidad que brinda, este encuentro es también un espacio de formación, networking y celebración de la profesión.

La competencia se destaca por su alto nivel de exigencia, que incluye rigurosos exámenes teóricos y prácticos bajo los estándares de la Association de la Sommellerie Internationale (ASI). Los aspirantes deberán demostrar no solo profundos conocimientos sobre vino, sino también sobre cervezas, café, té, sake, destilados, gastronomía y cultura general.

Durante las pruebas, el jurado —integrado por reconocidos expertos— evaluará la solvencia técnica, la capacidad de servicio y las habilidades comunicacionales de los sommeliers, premiando a quienes logren transmitir su conocimiento con claridad, pasión y empatía hacia el cliente.

En esta edición se espera la participación de más de 30 sommeliers de distintas provincias argentinas, quienes buscarán consagrarse en un momento de gran auge para la sommellerie nacional. Argentina se ha consolidado como referente mundial en formación y talento, por lo que el MSA 2025 representa un punto de inflexión en la carrera de cada participante.

Para agendar

Evento: Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2025 (MSA)

Cuándo: 1° al 3 de noviembre de 2025

Dónde: Hotel NH City, Buenos Aires

Inscripción: aasommeliers.com.ar



El ganador no solo obtendrá un reconocimiento nacional, sino también la oportunidad de representar a Argentina en futuras competencias internacionales, reafirmando el prestigio de la sommellerie local ante los ojos del mundo.