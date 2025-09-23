Supraterra, una trilogía de Malbec excepcionales de Finca Bandini

Finca Bandini vuelve a sorprender con el lanzamiento de Clayvers Selection Norte, Sur y Oeste, tres 100% Malbec elaborados con uvas de sus mejores parcelas, integrantes exclusivos de su nueva línea Supraterra.

Este trío de colección es el resultado de años de estudio de los distintos terroirs y microclimas de la finca, ubicada en Las Compuertas (Luján de Cuyo, Mendoza). Obtenidos a partir de microvinificaciones realizadas en vasijas de cerámica o “clayvers”, los tres ejemplares logran capturar las características únicas de la parcela de la cual provienen sus uvas, reflejando cada uno un perfil diferente de la cepa y una personalidad única.

Esta edición limitada -se elaboraron sólo 2000 botellas de cada etiqueta- se comercializa únicamente en la bodega y se presenta como un motivo más para visitarla, degustar sus grandes vinos, recorrer las 77 hectáreas que la conforman y conocer los sitios históricos que resguarda, representativos de la historia de la viticultura mendocina.

Esta trilogía de colección está elaborada a partir de uvas de polígonos ubicados dentro de los cuarteles 19 y 25, microvinificadas 100% en vasijas de cerámica o “clayvers” de 400 litros, en las que se realiza una cuidadosa y arriesgada fermentación que busca expresar los rasgos más distintivos de cada parcela.

Los tres Clayvers Selection pueden adquirirse únicamente en la bodega, ubicada en Las Compuertas (Luján de Cuyo, Mendoza), por separado o juntos en una elegante versión en estuche de madera, un formato perfecto para degustar y disfrutar las diferencias en aromas, acidez y textura de cada ejemplar.



Una bodega con mucha historia

Adquirir y degustar la línea Supraterra es una excusa más para conocer Finca Bandini. Ubicada en Las Compuertas, sobre el que fuera el cauce original del río Mendoza, la bodega se erige en una de las regiones más antiguas en el cultivo de la vid en Argentina, siendo un polo de atracción ineludible para los amantes del vino.

La bodega abre sus puertas durante todo el año, invitando a locales y turistas a disfrutar de los tours por viñedos y lugares históricos en carrito de golf, en bici o a caballo. En esas recorridas guiadas, los visitantes acceden a sitios de gran valor patrimonial, representativos de la historia de la viticultura mendocina.

Uno de ellos, llamado Dos Cauces, marca el punto en el que se unen dos vías de agua pura de deshielo, que pertenecen al departamento de irrigación de Mendoza y que proveen de agua a varias fincas y a otras zonas dentro de la provincia.

El otro punto emblemático, denominado Los Muros, conserva la estructura de las antiguas esclusas derivadoras o compuertas que datan de 1922 y que se utilizaban para desviar y administrar el agua del río Mendoza hacia distintos puntos de la provincia.

También se ofrecen degustaciones de los grandes vinos de Bandini en las terrazas con magníficas vistas, e inolvidables almuerzos entre viñedos, a la vera del río, en un entorno rodeado de naturaleza.



Los tres protagonistas

Clayvers Selection Norte, Sur y Oeste son el resultado de una combinación perfecta de conocimientos ancestrales y tecnología de punta. Durante el proceso de vinificación de los tres vinos, las uvas se fermentan en clayvers que giran sobre su propio eje. Los tres Malbec de Supraterra comparten como característica un color rojo rubí intenso, pero se distinguen claramente por su particular expresión en nariz y en boca, dando cuenta de las particularidades de los tres terroirs que representan.

Precio por ejemplar: 90.000$

Estuche de madera con las tres botellas: 270.000$

Clayvers Selection Norte

Elaborado con uvas del Cuartel 25, un área que, especialmente en esta añada 2023, enfrentó condiciones climáticas adversas y heladas tardías.

Notas de cata: se destaca por sus aromas con notas balsámicas en las que resalta principalmente el regaliz. En boca es un vino profundo. Un componente indispensable de esta trilogía.



Clayvers Selection Sur

El Cuartel 19 Centro del cual proviene este Malbec se caracteriza por estar compuesto por las viñas más antiguas y los suelos más pedregosos de la finca.

Notas de cata: en este ejemplar, el centro en nariz es expresado por aromas muy frescos como cereza y piel de ciruela. En boca es un vino amplio e intenso, posiblemente el más indomable de esta trilogía.



Clayvers Selection Oeste

Tras haber detectado a partir de distintos estudios una diferencia de vigor entre las plantas del centro y la puntera del Cuartel 19, se decidió microvinificar por separado ambas zonas. La Puntera -de donde proviene este Clayvers Selección Oeste- se distingue por ser mucho más vigorosa, ofreciendo vinos de gran complejidad.

Notas de cata: en nariz se expresa con aromas típicos de un Malbec argentino, con frutos rojos, negros y un final armónico a mora. En boca es un vino vertical y aromático, un componente que agrega complejidad a esta trilogía.



Las Compuertas

A más de 110 años de su fundación, Las Compuertas es una de las regiones más antiguas en el cultivo de la vid en Argentina, y la primera zona con indicación geográfica de la provincia de Mendoza. Sus viñedos se desarrollan en torno a los 1.050 msnm y están sujetos a una intensa luz solar durante el día. Esta altitud es uno de los factores más importantes en el estilo de los vinos que produce, muy característicos de esta zona.

En cuanto a los suelos, en la finca predominan los franco arcillosos sobre una base de piedras que hereda del lecho del río, aunque se observan diferencias de perfiles de suelo en el sentido oeste-este como resultado del trabajo que fue haciendo el curso de agua a lo largo de los años. Dependiendo del área, en la misma finca se observan suelos franco arenosos con presencia de rocas, franco arcillosos en superficie sobre un subsuelo areno-gravoso, otros de textura franca con una elevada presencia de cantos rodados y grava, y también gravosos con presencia de arenas finas y rocas de mediano y elevado tamaño.