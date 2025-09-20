San Luis exporta alfalfa a Ghana por primera vez

Modernización de la Central de Ullum, tras 36 años sin reformas
San Luis alcanzó un hito histórico en el comercio exterior argentino al concretar la primera exportación de alfalfa a Ghana, en el continente africano. La operación fue posible gracias a una alianza estratégica entre la firma Grow Farms y la Zona de Actividades Logísticas (AgroZAL) de Villa Mercedes, que permitió optimizar cada etapa del proceso: industrialización, almacenamiento y consolidación de la carga.
El envío marca la primera operación de este tipo desde la Argentina hacia Ghana, consolidando a la provincia como un referente en el mercado global de forrajes. Hasta ahora, la alfalfa puntana ya se exportaba con éxito a mercados de Sudamérica (Brasil, Aruba, Colombia y Paraguay), Centroamérica (Guatemala, República Dominicana, Ecuador y Costa Rica) y Medio Oriente (Arabia Saudita).
Gustavo Pardo, fundador y CEO de Grow Farms, destacó la relevancia del logro:
“Hemos realizado la exportación de fardos de alfalfa a Ghana en una operación histórica para el país. No hay registros previos de un envío de este tipo desde Argentina. Gracias al trabajo conjunto con AgroZAL pudimos garantizar una industrialización y consolidación eficientes para exportar en tiempo récord”.
El empresario también adelantó que este acuerdo es solo el comienzo:
“La idea es seguir trabajando en conjunto para incrementar las exportaciones de San Luis, no solo de alfalfa, sino también de otros productos hacia diferentes mercados internacionales”.
Con esta nueva apertura, San Luis refuerza su posición como un actor clave en el comercio agroindustrial, potenciando su capacidad exportadora y fortaleciendo la presencia de productos argentinos en destinos cada vez más diversos.
