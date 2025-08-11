El origen de las manchas de la piel en cada etapa de la vida

Las manchas en la piel no son sólo una cuestión estética, pueden afectar profundamente cómo se ven y se sienten las mujeres a lo largo de los años. Estudios recientes revelan que se posiciona como la quinta preocupación de la piel, demostrando la importancia de soluciones completas y efectivas.

Las manchas cutáneas se manifiestan de diversas formas, y cada una tiene sus propias características y momentos de aparición:

Manchas del sol: La exposición solar se posiciona como la causa principal de las manchas pigmentarias debido a que los rayos UV estimulan la producción de melanina, el pigmento que colorea nuestra piel, cabello y ojos. La frente, la nariz, las mejillas, el mentón y el cuello son las áreas donde suelen manifestarse con mayor frecuencia. Su aparición suele verse, en mayor medida, a partir de los 20 años.

Melasma: Son manchas marrones, más grandes e irregulares que las pecas, que aparecen principalmente en mujeres durante el embarazo o debido a cambios hormonales. Si bien pueden aparecer a cualquier edad adulta, son más típicas en mujeres +30.

Léntigos seniles o manchas de la edad: Son manchas planas y marrones que aparecen como consecuencia del envejecimiento cutáneo y de la exposición solar crónica. Aparecen, generalmente, a partir de los 40 años y son un signo del daño acumulativo en la piel.



El protocolo más completo (y efectivo) para el tratamiento de manchas



Teniendo en cuenta que las manchas pueden aparecer en cualquier momento y por diversas razones, Vichy lanzó Liftactiv Pigment Specialist B3, una línea de productos con una tecnología superior, potenciada con Melasyl. Este activo multi patentado intercepta el exceso de melanina antes de que marque la piel, previniendo la aparición de manchas de manera sumamente efectiva.

El producto estrella de esta línea es el contorno de ojos, que no solo combate eficazmente las ojeras pigmentadas, sino que también aborda las manchas que pueden aparecer en esa delicada área, siendo el único producto de este tipo en el mercado. Además de Melasyl, su fórmula incluye Niacinamida B3, una potente vitamina B que aclara visiblemente las manchas, unificando el tono y aportando luminosidad a la mirada. También cuenta con FPS +50.

La rutina se completa con un serum que corrige las manchas oscuras -con una reducción de hasta el 86%**- y unifica el tono de la piel; y la crema de día, que también ofrece una reducción de hasta el 88% de manchas oscuras y cuenta con protección solar.

¿Qué tener en cuenta para potenciar los resultados?: lo que recomiendan los profesionales



“Las manchas en la piel son una de las principales preocupaciones que veo en consulta, especialmente en mujeres a partir de los 30 años, durante el embarazo o la menopausia. Cada vez recibo más consultas por melasma, léntigos o hiperpigmentaciones postinflamatorias, y por eso es clave abordarlas de forma integral. No solo con activos como la Niacinamida B3, el retinol o tecnologías como el Melasyl, sino también con buenos hábitos: una correcta hidratación, descanso adecuado y una alimentación rica en antioxidantes” sostiene Daniela Maleh, médica dermatóloga y Especialista en Medicina Estética para Vichy.

Me gusta especialmente la línea Liftactiv Pigment Specialist B3 de Vichy porque ofrece una rutina completa, eficaz y bien tolerada para prevenir, corregir y unificar el tono. Es ideal para todas las edades y tipos de piel, y su plus es el contorno de ojos, que trata las ojeras pigmentadas, una zona delicada y muchas veces olvidada” concluye la especialista.



7 tips para prevenir y tratar manchas:

Usar productos con activos despigmentantes respaldados por evidencia: Algunos ejemplos son la Niacinamida B3, que es eficaz, segura y apta todo tipo de piel; el Retinol puro, para rutinas nocturnas; y Melasyl, el nuevo activo de Vichy con acción preventiva sobre la melanina.



Cuidar la exposición solar: Es sumamente importante utilizar protector solar todo el año y no solo en verano. Reaplicar cada 2 horas si hay exposición directa y priorizar fórmulas con FPS 50.

Dormir bien: El descanso favorece la regeneración celular.

Hidratarse correctamente: Tanto con agua como a través de la humectación tópica.

Incluir alimentos ricos en antioxidantes: Frutas rojas, hojas verdes y cúrcuma son grandes aliados para combatir las manchas.

Evitar picos de estrés: El cortisol puede agravar procesos pigmentarios.

Constancia y rutina personalizada: Las manchas no se eliminan de un día para el otro. La persistencia es clave.