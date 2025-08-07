Yoga por los Caminos del Vino invita a encender el fuego interno

En busca de renovar energía, calmar la mente y movilizar el cuerpo en espacios cerrados de bodegas con vistas a los viñedos, Yoga por los Caminos del Vino transita su circuito invierno con renovadas propuestas para elevar el espíritu.

A los encuentros celebrados durante junio y julio en bodega Mil Suelos, Claroscuro, Chandon y Casarena, le siguen este sábado a partir de las 11 de la mañana bodega Renacer y el 16 de agosto Casa Galeana con las delicias de Galdea Bistró. En setiembre, Finca Iral y Sur de los Andes se suman con fechas para el sábado 6 y 13 respectivamente.

Así es como los amantes del turismo enológico y seguidores de la milenaria disciplina cuentan durante la temporada invernal con más oportunidades para conectar con el presente y mover sus cuerpos al ritmo de posturas de yoga y ejercicios de respiración en busca de alcanzar un estado de calma, plenitud y expansión de la conciencia.

“A punto de cumplir 7 años desde su creación, Yoga por los Caminos del Vino continúa generando espacios para la conexión interior, para el disfrute del alma en medio del bello paisaje mendocino. Junto a amigos, en pareja, con algún miembro de la familia o en compañía de sí mismos, los asistentes se dejan atravesar por la energía reparadora de esta disciplina, reconociendo en ellos el impacto positivo que genera una experiencia así”, afirmó Alejandra Navarría, directora de Yoga por los Caminos del Vino. “En cada nuevo encuentro cultivamos una mayor conciencia, la atención en el momento presente e invitamos a habitarnos aquí y ahora. La mente se calma, el cuerpo se fortalece y moviliza, se amplía nuestra capacidad de respiración oxigenando el organismo y liberamos tensiones, sintiendo un gran alivio emocional”.

Finalizada la práctica del yoga, que se acompaña con sonido de mantras y cuencos, los asistentes disfrutan de la gastronomía que ofrece cada bodega y se distienden aún más, durante un brindis descontracturado: pueden disfrutar de los jardines, recorrer viñedos, conocer la bodega, degustar sus vinos y adquirir productos a precios promocionales. Sin duda alguna, todo un plan para los sábados invernales.

Acerca de Yoga por los Caminos del Vino

Yoga por los Caminos del Vino es un producto enoturístico que desde el año 2018 brinda experiencias de bienestar en jardines, terrazas y viñedos de bodegas y wine lodges de Mendoza.

La práctica comienza con una inducción inicial al silencio y el aquietamiento de la mente; continúa con pranayamas (ejercicios de control de la respiración); sigue con un trabajo dinámico de asanas (correlación de posturas de yoga) y concluye con una relajación final con meditación guiada, una vez trabajado el cuerpo y activado el prana (la energía vital).

Luego de esta vivencia holística, los asistentes disfrutan de un brindis con vinos y gastronomía ofrecida por cada bodega, recorren las instalaciones y tienen la oportunidad de conocer más profundamente cada espacio, dialogando con sus responsables. Además, cuentan con la posibilidad de adquirir vinos a valores especiales de promoción.

Con el auspicio del Gobierno de Mendoza, Bodegas de Argentina, Wine in Moderation, Caminosdelvino.org y Fondo Vitivinícola Mendoza, y acompañado por la empresa Vea, el emprendimiento este año ya recorrió entre otros, escenarios como bodega Terrazas de los Andes, Pascual Toso, Vila, Kaiken Wines, Penedó Borges y Antucura Tandem Wine Hotel.

Los cupos para las prácticas son limitados y el valor es de $34.000 por persona.

Informes y reservas al +5492615085438.