Paso Cristo Redentor Habilitado

Maipú garantiza cuidado al Pato Juan

El popular pato mendocino tendrá atención veterinaria gratuita y seguimiento en Maipú, con controles, alimento y asesoramiento a su dueña.

Sociedad11/08/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias
Pato Juan Maipú 5
Pato Juan Maipú 5

El Pato Juan, la popular mascota mendocina que en las últimas semanas se convirtió en noticia, fue oficialmente recibido en el departamento de Maipú, donde contará con atención veterinaria regular y gratuita.

El animal, que vive junto a su dueña Margarita en Colonia Bombal, recibió un carnet sanitario para controles periódicos en el Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, garantizando así su cuidado y bienestar.

La iniciativa fue coordinada por Emiliano Sallei, periodista y Subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad, junto con personal de la Subdirección de Medio Ambiente. Durante el encuentro con Margarita, se evaluó el estado de salud del pato y se pusieron a disposición los recursos municipales para su atención.

Sallei informó que, tras dialogar con el intendente Ulpiano Suárez, se acordó trabajar en conjunto para asegurar que Juan disponga de un entorno seguro y adecuado. Como parte de las acciones, la comuna entregó alimento balanceado para seis meses y brindó recomendaciones para reducir el estrés que el ave sufrió en días recientes.

“Maipú está comprometido con el bienestar animal. Creemos que a través de acciones como esta podemos construir una comunidad más empática y solidaria”, destacó Sallei.


El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, ubicado en Callejón Manuel Díaz 1555, Coquimbito, complementa los servicios del quirófano móvil y ofrece consultas clínicas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones, vacunación antirrábica, desparasitación y estudios de triquinelosis, entre otros.

Con esta medida, el municipio reafirma su política de protección y cuidado animal, extendiendo sus servicios incluso a las mascotas más insólitas pero queridas por la comunidad.

1140x110-NO-COMPRE-ROBADO

Te puede interesar
Día de la Niñez Maipú 2

Maipú celebra a lo grande el Mes de la Niñez

Redacción CuyoNoticias
Sociedad06/08/2025

Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.

Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email