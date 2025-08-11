Maipú impulsa entornos amigables para la lactancia materna
El Pato Juan, la popular mascota mendocina que en las últimas semanas se convirtió en noticia, fue oficialmente recibido en el departamento de Maipú, donde contará con atención veterinaria regular y gratuita.
El animal, que vive junto a su dueña Margarita en Colonia Bombal, recibió un carnet sanitario para controles periódicos en el Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, garantizando así su cuidado y bienestar.
La iniciativa fue coordinada por Emiliano Sallei, periodista y Subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad, junto con personal de la Subdirección de Medio Ambiente. Durante el encuentro con Margarita, se evaluó el estado de salud del pato y se pusieron a disposición los recursos municipales para su atención.
Sallei informó que, tras dialogar con el intendente Ulpiano Suárez, se acordó trabajar en conjunto para asegurar que Juan disponga de un entorno seguro y adecuado. Como parte de las acciones, la comuna entregó alimento balanceado para seis meses y brindó recomendaciones para reducir el estrés que el ave sufrió en días recientes.
“Maipú está comprometido con el bienestar animal. Creemos que a través de acciones como esta podemos construir una comunidad más empática y solidaria”, destacó Sallei.
El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, ubicado en Callejón Manuel Díaz 1555, Coquimbito, complementa los servicios del quirófano móvil y ofrece consultas clínicas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones, vacunación antirrábica, desparasitación y estudios de triquinelosis, entre otros.
Con esta medida, el municipio reafirma su política de protección y cuidado animal, extendiendo sus servicios incluso a las mascotas más insólitas pero queridas por la comunidad.
Desde las primeras exposiciones solares hasta cambios hormonales y signos del envejecimiento. Descubrí por qué aparecen estas alteraciones y qué soluciones innovadoras están redefiniendo el cuidado de la piel.
San Juan es la única provincia de Argentina con un plan de alfabetización para educación especial. Incluye un libro accesible y contextualizado.
Esta innovadora iniciativa de Godoy Cruz forma parte del programa de fortalecimiento del modelo de Seguridad 360 grados. El objetivo es instalar 500 unidades en total
La entidad convoca a los interesados en aprender el idioma, en un curso cuatrimestral que se impartirá en el Convento de la Merced.
En temporada invernal, la experiencia que ofrece yoga en bodegas continúa su circuito con cuatro fechas más en nuevos escenarios y prácticas indoor.
Con una agenda cargada de espectáculos infantiles, música, juegos, merienda y la participación de organizaciones sociales y comunitarias, la comuna invita a todas las familias maipucinas.
Los veterinarios son actores fundamentales en múltiples dimensiones de la salud: desde el cuidado de la salud de las mascotas, hasta su rol estratégico en la producción agropecuaria y la prevención de enfermedades zoonóticas.
Tres imputados en San Luis seguirán detenidos por 90 días acusados de robo doblemente agravado en Tilisarao. Investigación en curso.
Choque entre camiones en la Curva del Yeso dejó una mujer atrapada. El tránsito fue interrumpido y la víctima fue rescatada con estado estable
En Resistencia derrotó 2 a 0 a Chaco For Ever y como su homónimo jujeño solo empató es único lider y con un partido menos, gran momento del Lobo.
En el Este el Chacarero derrotó a Santamarina 2 a 1, en San Luis Huracán derrotó por la mínima a Estudiantes y Gutierrez fue goleado en Viedma por Sol de Mayo.
Se disputó la 2° fecha de la temporada de pista y critérium, Facundo Ambrossi, el representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, quedó como ganador.