El Pato Juan, la popular mascota mendocina que en las últimas semanas se convirtió en noticia, fue oficialmente recibido en el departamento de Maipú, donde contará con atención veterinaria regular y gratuita.

El animal, que vive junto a su dueña Margarita en Colonia Bombal, recibió un carnet sanitario para controles periódicos en el Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, garantizando así su cuidado y bienestar.

La iniciativa fue coordinada por Emiliano Sallei, periodista y Subdirector de Promoción Deportiva de la Municipalidad, junto con personal de la Subdirección de Medio Ambiente. Durante el encuentro con Margarita, se evaluó el estado de salud del pato y se pusieron a disposición los recursos municipales para su atención.

Sallei informó que, tras dialogar con el intendente Ulpiano Suárez, se acordó trabajar en conjunto para asegurar que Juan disponga de un entorno seguro y adecuado. Como parte de las acciones, la comuna entregó alimento balanceado para seis meses y brindó recomendaciones para reducir el estrés que el ave sufrió en días recientes.

“Maipú está comprometido con el bienestar animal. Creemos que a través de acciones como esta podemos construir una comunidad más empática y solidaria”, destacó Sallei.



El Centro de Atención Primaria Veterinaria de Maipú, ubicado en Callejón Manuel Díaz 1555, Coquimbito, complementa los servicios del quirófano móvil y ofrece consultas clínicas, atención básica para perros y gatos, esterilizaciones, vacunación antirrábica, desparasitación y estudios de triquinelosis, entre otros.

Con esta medida, el municipio reafirma su política de protección y cuidado animal, extendiendo sus servicios incluso a las mascotas más insólitas pero queridas por la comunidad.