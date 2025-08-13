En San Luis se disputará la 7ª fecha del Rally Nacional

En conferencia de prensa, Adelaida Muñiz, secretaria de Deporte, dio detalles de lo que será la 7ª fecha del Rally Nacional y la 6ª del Rally Provincial, que se correrá en diversos caminos de San Luis entre el 5 y el 7 de septiembre próximos. Con la participación de multi campeón Miguel Baldoni, que correrá ante su gente, los organizadores esperan que la convocatoria reúna a unos 70 pilotos.

“Esta fecha importantísima es un evento turístico y deportivo de calidad sumamente importante para la provincia de San Luis. Va a recorrer localidades que son de alto nivel turístico, como La Florida, La Carolina, El Trapiche, Estancia Grande, un súper especial en la ciudad de San Luis, y en Potrero de los Funes. Son 11 especiales y 2 súper especiales”, detalló Muñiz.

Fernando Scarlatta, presidente del Rally Argentino, expresó que “es una alegría para nosotros compartir esta mesa y estar anunciando este tema tan importante. En nombre de todo el Rally Argentino, les agradecemos esta nueva posibilidad de recibirnos en esta provincia tan linda, con tanta afición al rally. Y, como bien decía la ministra, un trabajo en conjunto de hace mucho tiempo”.

“Este es un evento que va a acercar un espectáculo trascendente e internacional a la gente. Es una afición muy especial en San Luis, que es un público muy interiorizado de lo que es el rally. Hoy por hoy, la categoría está transitando un momento muy especial”, comentó.

La categoría “se ha transformado en algo que trasciende lo deportivo. Es un evento turístico, gastronómico, hotelero y como bien decía Laila, es un aporte regional muy importante en lo económico. Las mediciones que hacen los departamentos de Hacienda de las distintas provincias que visitamos ya están por sobre los 3 mil millones de pesos. Es una fiesta la que vamos a vivir, por eso desde ya comenzamos a pedir al público que por favor respete todas las indicaciones que se van a ir dando en tiempo y en forma, que respeten las indicaciones del auto cero, el doble cero y el triple cero para que esto se pueda desarrollar como la fiesta que todos queremos. Así que básicamente en nombre del Rally Argentino, agradecerles una vez más esta posibilidad de expresión en que se hayan convocado acá y a toda la gente de San Luis que se prepare para vivir realmente un momento inolvidable”, cerró.

A su turno, Baldoni, que correrá ante su público, dijo que la nueva fecha lo encuentra “en el mejor momento, peleando carreras. Venimos de ganarle a Federico Villagra en el Rally Reconquista por solo dos décimas; venimos primeros en el campeonato por 96 puntos, entonces San Luis siempre nos sienta muy bien, nos gusta correr en casa. Hemos ganado muchas competencias acá, así que la verdad que nos agarra en un momento fantástico, y bueno, aprovechar también para que la gente que no nos puede seguir a otras provincias, venga a alentarnos a las sierras de San Luis”.

Cuidar los caminos antes y después

José Lamalfa, director de Vialidad Provincial, explicó que su cartera ya está con todos los trabajos previos en la preparación de los caminos por los que pasarán los corredores, “no solamente en el reconocimiento de los trayectos a recorrer, sino de velar por lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros pilotos, a tal punto que si bien ya venimos haciendo algunas tareas, seguramente en estos próximos días se van a terminar de realizar las inspecciones correspondientes para tratar de cubrir aquellos detalles y no dejar nada librado al azar”.

También remarcó que, una vez concluido el evento, “vamos a tomar la misma iniciativa de mejorar aquellos trayectos que, por la potencia de los autos y demás, generan cierto deterioro en nuestros caminos, ya sean rutas provinciales y aquellas que no lo son. Vamos a mejorarlo para lograr lo que siempre pregonamos, que tiene que ver con la transitabilidad y la seguridad”.

Sobre esos trayectos, Mariano Rumie, presidente Federación Regional de automovilismo deportivo, dijo que serán los mismo que en ediciones anteriores con el agregado de dos nuevos, uno de ellos “en Virorco, en la parte del dique Esteban Agüero, que termina la fase en la estación de servicio de El Trapiche. Después son todos los tramos que se venían corriendo: La Arenilla, Paso del Rey, Cañada Onda… son caminos técnicos, rápidos, muy lindos para ir a verlos”.