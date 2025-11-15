Panamericano, victorias argentinas ante Brasil y Chile

Las cuatro representativas de Argentina en Hockey sobre Patines – Senior y Sub 19, varones y damas – lograron clasificar a las finales del Panamericano que se está realizando en la provincia de San Juan.

El equipo senior masculino logró una contundente victoria por 10-0 frente a Brasil. El mendocino Exequiel Tamborindegui brilló con cuatro goles, mientras que Valentino Rossignoli anotó tres, Gonzalo Acosta marcó un doblete y Agustín Caruso completó la goleada con un tanto.

Arentina 6- Chile 3

Argentina 6:

Charbel Fraifer; Joaquín Morales, Nicolás Alonzo; Bautista Romero y Benjamín Bailón -cinco inicial- Lucas Sottano, Tiziano Calisse, Alejo Espinoza, Joaquín Barifusa y Bautista Pascual (AS). DT: Esteban Abalos.

Chile: 3

Esteban López; Ignacio Day, Sergio Sepúlveda; Sebastián Palma e Iván Andrade -cinco inicial- Martín Foster, Valentín Reyes, Benjamín Soto, Tomás Herrera y Javier Castillo (AS). DT: Pablo Martínez

Goles: primer tiempo: 1-0, 13’45” Nicolás Alonzo (Arg); 1-1, 14’36” Sebastián Palma (Chi); 2-1, 24’25” Bautista Romero (Arg). Segundo tempo: 3-1, 2’52” Bautista Romero (Arg); 4-1, 3’27” Bautista Romero (Arg); 5-1, 8’49” Nicolás Alonzo (Arg): 5-2, 10’56” Iván Andrade (Chi); 6-2, 13’38” Benjamín Bailón (Arg): 6-3, 23’58” Sebastián Palma (Chi)

Árbitros: Leandro Tosoni y Christian Madariaga

Cancha: Aldo Cantoni, San Juan

En la rama femenina Senior, la Albiceleste superó por 3-0 a Colombia, con un doblete de Lourdes Tabarelli y un gol de Julieta Martín.

Por el lado Sub 19 masculino, el seleccionado argentino derrotó a Brasil por un categórico 15-0. Destacaron los tripletes de Nicolás Alonzo, Bautista Romero y Alejo Espinoza, el cuarteto de goles de Lucas Sottano, y los tantos de Jerónimo Basile y Tizziano Calisse.

En la categoría Sub 19 femenina, las argentinas vencieron a Chile por 3-0, con dos goles de Morena Padilla y uno de María Paz.

Aguilas campeonas

Jueves 13/11: Colombia 1 – 10 Argentina.

Goles de: Angelina Corvetto (1), Valentina Ariadna Verón Torres (1), Emma Olivera Riarte (2), Morena Padilla (3), Maria Paz Illanes (1), Pilar Abaid Battocchia (2).

Viernes 14/11: Argentina 3 – 0 Chile.

Goles de: Morena Padilla (2), Maria Paz Illanes (1).

Sábado 15/11: FINAL Argentina 2 – 0 Chile.

Goles de: Milagros Ariana Castro (1), Pilar Abaid Battocchia (1).