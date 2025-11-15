Desarticulan punto de venta de droga en Guaymallén

La Policía de Mendoza desarticuló un punto de venta de estupefacientes en Guaymallén. El procedimiento se realizó el 14 de noviembre a las 18:30 horas en una propiedad ubicada en la intersección de las calles Barcelona y Congreso. Tres hombres fueron detenidos y se incautaron elementos vinculados al narcomenudeo.

Acción de la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico

El operativo fue llevado adelante por la Jefatura de Lucha contra el Narcotráfico, dependiente del Ministerio de Seguridad. La intervención se concretó tras tareas de investigación que permitieron identificar el inmueble como un punto activo de comercialización de drogas. La acción policial se desarrolló sin incidentes y con resultados positivos.

Detenidos y elementos secuestrados

Durante el procedimiento, fueron detenidos tres hombres: D. M. O. (25 años), N. G. G. (29 años) y S. M. L. (31 años). En el lugar se incautaron 82 envoltorios de papel glasé que contenían 42,3 gramos de cocaína, una suma de $34.600 en efectivo y dos teléfonos celulares marca Motorola. Estos elementos fueron considerados pruebas relevantes por los investigadores.

Intervención de la Unidad Fiscal

La Unidad Fiscal de Mendoza ordenó la formalización de las actuaciones y dispuso el traslado de los detenidos a la Comisaría 25°. Posteriormente, serán reubicados en la Unidad Penal 32, quedando a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes. La causa continúa en etapa investigativa bajo supervisión judicial.

Ubicación del hecho y contexto barrial

El inmueble intervenido se encuentra en una zona urbana de Guaymallén, en la intersección de las calles Barcelona y Congreso. La ubicación fue clave para el desarrollo del operativo, dado que se trata de un área con tránsito peatonal y vehicular constante. La presencia policial fue coordinada para evitar riesgos a vecinos y transeúntes.

Impacto del procedimiento en la comunidad

La desarticulación del punto de venta representa una acción concreta en la lucha contra el narcomenudeo en zonas residenciales. Las autoridades destacaron la importancia de este tipo de operativos para reducir la circulación de estupefacientes y prevenir delitos asociados. La comunidad fue informada del procedimiento una vez finalizado.

Continuidad de las investigaciones

La Policía de Mendoza continuará con tareas de seguimiento en el marco de esta causa. Se analizarán los elementos secuestrados y se realizarán pericias sobre la sustancia incautada. Además, se investigarán posibles vínculos con otras redes de comercialización. El caso quedó bajo jurisdicción de la Unidad Fiscal especializada en delitos vinculados a drogas.