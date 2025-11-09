Cuatro heridos por vuelco en autopista puntana

Cuatro personas resultaron heridas este sábado a la madrugada luego de que el automóvil en el que viajaban volcara en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 813,5, cerca del acceso a la localidad de Balde. Los ocupantes fueron asistidos por personal médico y trasladados al Hospital Ramón Carrillo.

El accidente

El hecho ocurrió alrededor de las 05:20, cuando personal de la Comisaría Distrito 48° de Balde fue alertado por un accidente en plena autopista. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron un Renault Sandero gris sobre la carpeta asfáltica, cruzado sobre ambos carriles del sentido Oeste–Este (Mendoza–San Luis) y con el frente orientado hacia el sur.

Según informaron los agentes, el vehículo había perdido el control, salido de la calzada hacia el cantero central y terminado volcando antes de quedar nuevamente sobre la autopista. A pesar del fuerte impacto, los cuatro ocupantes estaban conscientes, aunque visiblemente alterados por la situación.

Ocupantes y rescate

El automóvil era conducido por un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por sus dos hermanas, de 46 y 43 años, y su sobrino de 13 años. De acuerdo con el testimonio del conductor, todos se desplazaban desde La Saladita, en Santa Rosa (Mendoza), cuando perdió el control del rodado por motivos que aún se desconocen.

Personal de Bomberos Voluntarios de Balde debió intervenir para rescatar a una de las mujeres, que había quedado atrapada dentro del vehículo. Fue trasladada de urgencia en una ambulancia al Hospital Ramón Carrillo, mientras que minutos después otra unidad asistió a la segunda mujer y al menor, quienes también fueron derivados al mismo nosocomio.

El niño, en tanto, fue atendido posteriormente en el Hospital Pediátrico de la ciudad de San Luis, donde se constató que presentaba lesiones leves.

Asistencia médica y diagnóstico

El conductor fue trasladado por el Servicio de Emergencias Médicas Provincial (SEMPRO) al Hospital Ramón Carrillo debido a dolores en el pecho y una lesión en la pierna derecha. En el lugar trabajó además personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Fuentes hospitalarias informaron que la mujer de 46 años sufrió fracturas en extremidades y debió ser intervenida quirúrgicamente, aunque se encuentra fuera de peligro. El conductor permanece en observación, y el adolescente fue dado de alta luego de recibir atención médica.

Causas bajo investigación

Hasta el momento, no se establecieron con precisión las causas del vuelco. Los investigadores analizan la posibilidad de que el conductor haya perdido el control por una distracción, una maniobra brusca o la presencia de un desnivel en la calzada. También se realizarán pericias mecánicas para determinar si el vehículo presentaba algún desperfecto previo.

El tramo donde ocurrió el accidente es uno de los más transitados de la Autopista de las Serranías Puntanas, que conecta la provincia de San Luis con Mendoza. Durante la madrugada, las condiciones de visibilidad eran normales, aunque la calzada se encontraba húmeda en algunos sectores.

Trabajo de los equipos de emergencia

El operativo de asistencia incluyó la participación de Bomberos Voluntarios, SEMPRO, Policía Científica y efectivos de la Comisaría 48°. Durante más de una hora, el tránsito en la autopista se mantuvo reducido mientras se realizaban las tareas de rescate, limpieza y remoción del vehículo siniestrado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución en horarios nocturnos y de madrugada, especialmente en zonas donde los tramos rectos prolongados pueden inducir a la somnolencia o a la pérdida de concentración.

Balance y estado de las víctimas

A última hora de la jornada, se confirmó que los cuatro ocupantes del Renault Sandero se encuentran fuera de peligro. La mujer que había sido rescatada continúa internada bajo observación tras la cirugía, mientras que sus familiares evolucionan favorablemente.

El accidente dejó como saldo importantes daños materiales en el vehículo y un nuevo llamado de atención sobre los riesgos de conducir largas distancias sin descanso.