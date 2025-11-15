Detienen a un hombre por agresión en Caucete

Choque entre camiones en la Ruta 7 en Mendoza
Un hombre de 25 años fue detenido en el Barrio Los Olivos, en la localidad de Caucete (Provincia de San Juan), luego de agredir a su pareja embarazada de 32 semanas y destruir su teléfono celular durante una discusión por celos. La mujer radicó la denuncia y el acusado quedó a disposición de la UFI Flagrancia.
Una discusión que terminó en violencia
De acuerdo con fuentes policiales, el hecho ocurrió durante la noche del viernes, cuando el joven llegó al domicilio de la mujer y comenzó un intercambio de palabras motivado por una situación de celos. La discusión escaló rápidamente y derivó en un forcejeo que terminó con daños materiales y lesiones.
El episodio en el domicilio familiar
Según el relato de la víctima, su pareja ingresó al hogar visiblemente alterado. En medio del cruce verbal, el hombre tomó el celular de la mujer, lo arrancó de sus manos y lo estrelló contra el suelo, provocando la rotura total del dispositivo. Acto seguido, la agresión continuó con empujones y golpes que dejaron lesiones leves en la mujer, quien cursa un embarazo avanzado de 32 semanas.
La denuncia y la intervención policial
Tras el ataque, la víctima decidió comunicarse con la policía y solicitar asistencia inmediata. Efectivos de la Comisaría 9° se desplazaron hasta el domicilio, donde lograron entrevistar a la mujer y recopilar datos preliminares sobre el incidente. Luego de constatar el estado de la víctima y el daño provocado, iniciaron la búsqueda del presunto agresor en las inmediaciones.
La detención del sospechoso
El joven fue localizado poco después cerca del barrio. Según los efectivos, se encontraba todavía alterado y con signos de haber participado recientemente en un conflicto físico. Fue reducido y trasladado en un móvil policial para su identificación y posterior puesta a disposición de la unidad fiscal correspondiente. En la detención se le colocaron esposas y se siguieron los protocolos previstos para casos de violencia intrafamiliar.
Intervención de la UFI Flagrancia
Las autoridades informaron que la causa quedó bajo la órbita de la UFI Flagrancia, donde se imputó al sospechoso por los delitos de daño y lesiones leves agravadas por darse en un contexto de violencia familiar. La situación se agrava por el estado de embarazo de la víctima, lo que incorpora factores de riesgo y exige una intervención inmediata de la justicia para proteger su integridad.
Acciones posteriores y contención a la víctima
Tras la denuncia, la mujer recibió asistencia policial y orientación sobre los mecanismos de protección disponibles, entre ellos la posibilidad de solicitar medidas cautelares para garantizar su seguridad y la de su futuro hijo. En este tipo de casos, los equipos especializados trabajan en conjunto para asegurar que la víctima acceda a apoyo institucional, seguimiento y contención emocional, elementos clave para evitar la repetición de situaciones de violencia. La intervención rápida permitió documentar el episodio, asegurar la prueba material y dar inicio al proceso judicial correspondiente.
