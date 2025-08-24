Las recomendaciones para acompañar un buen café

El café es más que una bebida: es un puente a la memoria y un ritual que se transforma con algo dulce. Para celebrarlo, Nespresso presenta Amaretti Decaffeinato, su nueva variedad inspirada en las galletas italianas, y se une a destacados pasteleros y cafeterías para crear maridajes que despiertan emociones.

Cada uno de ellos propone una combinación única, pero todos coinciden en algo: detrás de cada elección hay una historia, un recuerdo, un momento que el café ayuda a revivir.



Un dulce que cuenta una historia

Próspero Velazco, creador de la pastelería que lleva su nombre, eligió la tarta de almendras y chocolate como la opción ideal para maridar la nueva variedad. “Amaretti Decaffeinato combina muy bien con este postre, ya que acentúa las notas de vainilla y almendra. Este maridaje me recuerda a las tardes con mi abuela, cuando a la salida de la escuela comía una tarta con chocolate caliente. Me lleva a la infancia”.





Un clásico con un giro especial

Julio Figueroa, creador de la cafetería Ávito Bistró Café, invita a degustar el café junto a su alfajor de dulce de leche: “¿Qué mejor que un clásico alfajor? Además, le agregamos un toque de sal marina para realzar los sabores y lograr un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo salado, que potencia la experiencia sensorial de cada bocado”.



Un sabor que nace desde lo personal

La historia de Javier López, creador de la pastelería sin gluten Goût Gluten Free Bakery, parte de un diagnóstico de celiaquía que transformó su vida: “No encontraba nada de lo que a mí me gustaba particularmente, y me propuse crear algo como lo que yo quería”. Javier recomienda su mini cake de frutos secos, para acompañar el café: “tiene los productos que me gustan y además tienen que ver con mi familia, con mi historia, me recuerda a mi niñez”.



El aroma de los domingos

Para Bruno Gillot, fundador de L’épi Boulangerie, el maridaje ideal es el pithivier, un pastel relleno de crema de almendras, que generalmente se elabora horneando dos discos de hojaldre. “Este maridaje me hace acordar a los domingos en lo de mi abuela, a ella le encantaba tomar café amaretti con pithivier, y su aroma perfumaba toda la casa”.

Durante agosto, estos maridajes especiales podrán disfrutarse en las pastelerías y cafeterías de los chefs participantes: Próspero Velazco, Ávito Bistró Café, Goût Gluten Free Bakery, L’épi Boulangerie y Vasalissa Chocolatier, en combinación con la nueva variedad Amaretti Decaffeinato de Nespresso Professional.

Inspirado en la tradición italiana, este café descafeinado fusiona Arábicas sudamericanos con notas de almendra, vainilla y una acidez vibrante. Una invitación a detenerse, saborear y, por un momento, volver a casa.

