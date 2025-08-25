Venta de entradas para River - Unión en Mendoza

Así será el expendio para ambas parcialidades.





Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

Venta web para la parcialidad de River:

- Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).

- ⁠Jueves 28 de agosto, de 11 a 19 hs, en el Parque General San Martín (calle Los Robles, Mendoza capital).



Venta de plateas presencial en Mendoza para la parcialidad de River:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).

Precios:

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea Descubierta: $50000.

Platea Cubierta: $60000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS DE MENDOZA.

En los próximos días se confirmará la entrega de entradas para las personas con discapacidad.

Info Oficial Copa Argentina, foto de portada Matías Carreño Vargas