Venta de entradas para River - Unión en Mendoza

El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.

Copa Argentina, hinchada de River en el Malvinas
Copa ArgentinaHinchada de River en Mendoza

Así será el expendio para ambas parcialidades.

Copa Argentina, Unión de Santa Fe, River Plate
 

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).

 

 Venta web para la parcialidad de River:

- Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

 

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).
- ⁠Jueves 28 de agosto, de 11 a 19 hs, en el Parque General San Martín (calle Los Robles, Mendoza capital).


Venta de plateas presencial en Mendoza para la parcialidad de River:

- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).

 

Precios:

Menores: $25000.

Popular: $35000.

Platea Descubierta: $50000.

Platea Cubierta: $60000.

 

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.

 

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL ESTADIO MALVINAS ARGENTINAS DE MENDOZA.

 

En los próximos días se confirmará la entrega de entradas para las personas con discapacidad.

