Venta de entradas para River - Unión en Mendoza

Volvio a perder Godoy Cruz y su presente es preocupante
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo tres puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.Deportes25/08/2025Deportes CuyoNoticias
Así será el expendio para ambas parcialidades.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Unión de Santa Fe:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 11 a 18 hs, en las boleterías del estadio 15 de Abril (Boulevard Pellegrini, Santa Fe Capital).
Venta web para la parcialidad de River:
- Lunes 25 de agosto, desde las 12 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).
- Jueves 28 de agosto, de 11 a 19 hs, en el Parque General San Martín (calle Los Robles, Mendoza capital).
Venta de plateas presencial en Mendoza para la parcialidad de River:
- Martes 26 y miércoles 27 de agosto, de 13 a 20 hs, en las boleterías Sur del estadio Malvinas Argentinas (Parque Malvinas Argentinas, Mendoza capital).
Precios:
Menores: $25000.
Popular: $35000.
Platea Descubierta: $50000.
Platea Cubierta: $60000.
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un PosNet.
En los próximos días se confirmará la entrega de entradas para las personas con discapacidad.
Info Oficial Copa Argentina, foto de portada Matías Carreño Vargas
Empató Guaymallén (hoy cumple 107 años), golearon a Huracán, perdió FADEP y empató Argentina, una de las fechas con mayor cantidad de goles.
El representante de la escuadra de la Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del capítulo 4 de la temporada de pista y critérium 2025,
El Pity tapó un penal en tiempo cumplido para que Huracán salvara un punto ante San Martin que sigue puntero, Gutierrez perdió en San Luis ante Estudiantes.
Fue empate ante Los Andes, sigue resignando puntos el Cruzado (el miercoles perdió en Tucumán con San Martin), pero sigue ocupando el 8vo lugar en su grupo.
Un punto de visitante era negocio pero el Lobo mendocino fue ambicioso y fue a buscar el triunfo, en tiempo adicional se quedó con las manos vacías.
Un gol anulado a Independiente Rivadavia y un penal para Tigre en tiempo adicional dejaron dudas, la Lepra y el Matador terminaron empatados en uno.
Dos pupilos de Pablo Chacón, el Turco Abraham Buonarrigo y el peruano Diego Quiñones los principales protagonistas de la velada boxística del 6 de setiembre.
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
El Gobierno de San Luis avanza en la construcción de 800 viviendas. Las primeras 600 ya superan el 90% y las 200 nuevas alcanzan un 85% de ejecución.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
En 1825, José de San Martín escribió consejos a su hija Merceditas, un legado de valores morales, respeto, humildad y amor por la Patria.