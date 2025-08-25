Volvio a perder Godoy Cruz y su presente es preocupante

El Tomba sumó su quinta derrota consecutiva, 3 por el Clausura y 2 por la Sudamericana, la cuarta al hilo con Walter Ribonetto como DT que al frente del equipo no pudo sumar siquiera un empate. Si es desde lo anímico no hubo rebeldía ante el mal momento y cayó sin atenuantes ante los de la V azulada, no merece objeciones ni siquiera el resultado: 2 a 0.

Tampoco lo acompaña la suerte, en un intento de despejar una pelota que iba hacia el arco, Mendoza venció a su propio guardameta y despues, un formidable tiro libro al ángulo de Carrizo puso las cosas 2 a 0 en apenas 8 minutos, dos golpes durísimos del que Godoy Cruz no pudo recuperarse en ningun momento ni siquiera con todas las variantes para cambiar el panorama.

No ha ganado todavia en el Clausura, desde su regreso al Feliciano Gambarte nunca pudo sumar de a tres. En la tabla de los promedos Godoy Cruz está 11mo entre 30 equipos participantes, allí no hay problema..... pero en la tabla anual solo supera a Talleres de Córdoba y Aldosivi de Mar del Plata por 3 puntos, sacando a San Martin de San Juan que está último pero está descendiendo por promedio y su lucha es con el Tiburón marplatense, precisamente los dos equipos que ascendieron esta temporada.

Su próximo rival será Platense en Vicente López, también un lunes a las 5 de la tarde, más allá de lo estrictamente futbolistico, tambien molesta y mucho al simpatizante bodeguero la programación de sus partidos en dias laborables y en horario vespertino como le ha ocurrido ya varias veces en el presente Clausura y también en el Apertura.

Estar dos goles abajo y por el momento que atraviesa el Expreso mendocino fue muy duro, nunca pudo torcer su destino, aunque tibiamente lo intentó, por otra lado el equipo de los mellizos Barros Schelloto - Guillermo expulsado viendolo desde la platea y Gustavo en el campo de juego- inteligentemente se refugió cuidando el resultado favorable.

Lo que le queda al Tomba, el próximo visitando a Platense, despues dos partidos de local ante Barracas Central y el Instituto del Gato Oldrá, visita a San Lorenzo, local de Independiente de Avellaneda, despues el clasico con Independiente Rivadavia como visitante....despues sigue la historia, pero en estos seis partidos que se vienen Godoy Cruz se estará jugando su permanencia en la categoria.

Sintesis

Godoy Cruz: 0

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Andrés Meli; Vicente Poggi; Santino Andino, Indio Fernández, Pol Fernández, Facundo Altamira; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto./ Cambios:

Vélez Sarsfield: 2

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Lisandro Magallán, Aaron Quirós, Elías Gómez; Tomás Galván, Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Braian Romero e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto,/ Cambios:

Goles: PT: 22: Mendoza e/c (VS), 30: Carrizo (VS)

Árbitro: Edgardo Zamora

Estadio: Feliciano Gambarte

Fotos Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba