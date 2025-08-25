Mendoza: empresa estafó clientes por $14 millones
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a 70 clientes por más de 14 millones de pesos y detuvo a una mujer implicada.
Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves tras agredir a un adolescente de 16 años en Chacras de Coria. Quedaron libres bajo fianza.Policiales25/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Este lunes 25 de agosto de 2025, fueron imputados los dos guardias de seguridad involucrados en el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en un local de eventos de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza), donde resultó agredido un adolescente de 16 años.
La imputación recayó por el delito de lesiones leves, contemplado en el artículo 89 del Código Penal, que establece penas de un mes a un año de prisión.
Libertad bajo fianza
Ambos custodios quedaron en libertad bajo fianza, fijada en 500 mil pesos cada uno, mientras avanza la investigación judicial. Además, se les impuso la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima y la obligación de presentarse en la Fiscalía una vez por semana para firmar.
Las actuaciones forman parte de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía de turno, tras difundirse imágenes y testimonios sobre la agresión sufrida por el adolescente a la salida del local.
La causa continúa en etapa de investigación, mientras la familia de la víctima evalúa constituirse como querellante.
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a 70 clientes por más de 14 millones de pesos y detuvo a una mujer implicada.
Dos hombres armados robaron $100 mil en una estación de servicio en San Juan, pero fueron detenidos gracias a la intervención policial.
Un hombre de 23 años fue detenido en Santa Lucía acusado de robar $40.000 a un chofer de DIDI tras simular ser pasajero. La UFI Flagrancia investiga el caso.
En sendos controles de Gendarmería, efectivos detectaron los paquetes con droga, en un colectivo y un camión respectivamente. Los involucrados fueron detenidos.
Un fuego arrasó 200 hectáreas de pastizales en Villa Mercedes. No había autorización para la quema y aún no se identificó a los responsables.
Franco David Guevara fue condenado por atropellar y matar a Néstor Nievas en julio de 2024. Estaba ebrio e inhabilitado para conducir al momento del episodio.
Dos visitantes acampaban en RN 40, a la altura de Albardón, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes que les robaron un celular y un bolso
Efectivos de Investigaciones hallaron una bicicleta Over rodado 29 robada en calle Mitre. Fue restituida a su dueño y la causa sigue en investigación.
En el lugar donde murió ahora una bicicleta blanca, símbolo mundial que recuerda pedalistas muertos en accidentes viales, llama a compartir la via con respeto y seguridad
Una encuesta de Booking,com revela situales vividas por turistas argentinos, tales como quedarse dormido en el transporte público hasta entrar en la habitación equivocada.
San Juan abrió la segunda edición del programa Argentina Exporta 2025, que brinda asistencia técnica a empresas para crecer en mercados internacionales.
En 1825, José de San Martín escribió consejos a su hija Merceditas, un legado de valores morales, respeto, humildad y amor por la Patria.
La Policía de Mendoza desmanteló una empresa que estafó a 70 clientes por más de 14 millones de pesos y detuvo a una mujer implicada.