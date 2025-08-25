Paso Cristo Redentor Habilitado

Chacras: imputan a 2 guardias por agredir a menor

Dos guardias de seguridad fueron imputados por lesiones leves tras agredir a un adolescente de 16 años en Chacras de Coria. Quedaron libres bajo fianza.

WhatsApp Image 2025-08-25 at 9.57.15 PMEste lunes 25 de agosto de 2025, fueron imputados los dos guardias de seguridad involucrados en el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en un local de eventos de Chacras de Coria, en el departamento de Luján de Cuyo (Mendoza), donde resultó agredido un adolescente de 16 años.

La imputación recayó por el delito de lesiones leves, contemplado en el artículo 89 del Código Penal, que establece penas de un mes a un año de prisión.

Libertad bajo fianza
Ambos custodios quedaron en libertad bajo fianza, fijada en 500 mil pesos cada uno, mientras avanza la investigación judicial. Además, se les impuso la prohibición de contacto y acercamiento con la víctima y la obligación de presentarse en la Fiscalía una vez por semana para firmar.

Las actuaciones forman parte de la investigación iniciada de oficio por la fiscalía de turno, tras difundirse imágenes y testimonios sobre la agresión sufrida por el adolescente a la salida del local.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras la familia de la víctima evalúa constituirse como querellante.

