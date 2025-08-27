Llega la segunda edición de “Dulce café” en el lago del parque

Venta de entradas para River - Unión en Mendoza
El partido entre el Millonario y el Tatengue se jugará en el Estadio Malvinas Argentinas por 8vos de final de la Copa Argentina el jueves 28 de agosto a las 21.15.
El sábado 30 y el domingo 31, de 10 a 18, se realizará en la isla del lago del parque General San Martín, una feria de café, pastelería y delicatesen. Habrá charlas, clases, talleres, música y sorteos.27/08/2025Redacción CuyoNoticias
La Subsecretaría de Cultura de Mendoza, junto a Bruno Brown Café de Origen, invita a disfrutar durante dos días de las mejores cafeterías y pastelerías de la provincia en un solo lugar, convirtiendo así la experiencia en una propuesta gastronómica y cultural imperdible.
La actividad contará con puestos de distintos cafés de la provincia, donde habrá venta, clases de café y pastelería, charlas, talleres y mucho más. Cada jornada cerrará con música en vivo de artistas mendocinos.
Cronograma
Sábado 30 de agosto
De 15 a 18: música en vivo con DJ Locyfer.
A las 16: taller de cocina infantil Chefsitos (cupo máximo de 20 niñas y niños).
Domingo 31 de agosto
A las 15: taller de cocina infantil Chefsitos (cupo máximo de 20 niñas y niños).
A las 17: música en vivo con Birimbao (bossa nova).
Taller de cocina infantil Chefsitos
Está destinado a niñas y niños desde los 5 años. Los cupos son limitados y se asignarán por orden de inscripción. La confirmación se enviará por correo electrónico al completar el formulario.
Las inscripciones son individuales y cada participante se llevará su creación.
Se recibirán inscripciones hasta el jueves 28 de agosto o hasta agotar los cupos. La participación será confirmada el viernes 29 de agosto. Inscripciones, en este link.
En el Feliciano Gambarte donde nunca ganó desde su regreso perdió con Vélez Sarsfield 2 a 0, está solo 3 puntos arriba de Talleres y Aldosivi en la tabla anual.
Por tal motivo Aerolíneas Argentinas informó que se verá nuevamente alterada la programación de vuelos, por la medida de fuerza impulsada por el gremio ATEPSA.
La nueva “Alianza”: La Libertad Avanza con la UCR, y el Kirchnerismo con el Peronismo, lo mismo de siempre, afirman desde el partido mendocino de jubilados.
El 26 de octubre Mendoza votará con Boleta Única Papel, 2 urnas y 3 boletas distintas. Participarán 1.545.000 electores en los 18 departamentos.