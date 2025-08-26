El próximo 26 de octubre de 2025, los mendocinos acudirán a las urnas para renovar cargos nacionales y provinciales en unas elecciones que traerán varias novedades en el sistema de votación. En total, están habilitados a sufragar 1.545.000 ciudadanos.

En los 18 departamentos se elegirán Diputados Nacionales, Diputados Provinciales y Senadores Provinciales. Además, en 12 de ellos también se votarán concejales municipales, mientras que los 6 restantes lo harán en febrero de 2026.

Estreno de la Boleta Única Papel en elecciones nacionales

Por primera vez en una elección de medio término en Mendoza se implementará la Boleta Única Papel (BUP) para los cargos nacionales, diseñada por la Junta Electoral Nacional.

Con esta modalidad, los votantes ya no ingresarán a un cuarto oscuro, sino a un recinto de votación, donde recibirán la boleta y marcarán con una cruz al candidato de su preferencia.

“Ya no hablamos de cuarto oscuro, sino de un recinto de votación. Se van a entregar 2 boletas: una para cargos nacionales y otra para los provinciales. La nacional tendrá reverso celeste y la provincial, verde”, explicó la jueza federal con competencia electoral, Susana Pravata.

Dos urnas y tres boletas

En las mesas de votación habrá dos urnas distintas:

Una para los Diputados Nacionales (con Boleta Única Papel nacional).

Otra para los Senadores y Diputados Provinciales.

En 12 departamentos (Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, San Martín, Lavalle, Junín, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear y Malargüe) también se votarán Concejales Municipales junto con las categorías nacionales y provinciales.

En cambio, en 6 departamentos (Maipú, Luján de Cuyo, Santa Rosa, La Paz, San Rafael y Rivadavia) las elecciones de concejales se desdoblaron y se realizarán en febrero de 2026.

En resumen, los mendocinos deberán manejar 2 urnas y 3 tipos de boletas:

Nacional (Diputados Nacionales).

Provincial (Senadores y Diputados Provinciales).

Municipal (para los 12 departamentos que eligen concejales junto con la provincial y nacional).



Recomendaciones y sanciones

Pravata advirtió que, aunque el nuevo sistema busca mayor claridad, se pedirá a las autoridades de mesa estar atentas para evitar confusiones en el depósito de boletas en las urnas. “Si se trata de una confusión, la jurisprudencia analizará cada caso en el momento”, señaló.

Los votantes deberán presentarse con el DNI físico (el último tramitado), ya que el documento digital de la aplicación Mi Argentina no es válido.

La jueza también recordó que la no emisión del voto acarrea sanciones, que incluyen multas y restricciones para realizar trámites, además de la obligación de los empleados públicos de justificar el sufragio.

Finalmente, se informó que se está trabajando en un cronograma de capacitación para autoridades de mesa y ciudadanos, destacando que Mendoza ya cuenta con experiencia en el uso de la Boleta Única Papel en elecciones locales.





