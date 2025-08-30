Las intensas lluvias registradas en la provincia de San Juan las últimas horas provocaron inconvenientes en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, donde una familia debió ser evacuada tras el anegamiento de su vivienda.

La Sra. Mayra Atampiz, de 22 años, y sus dos hijos menores de edad fueron asistidos por personal policial y por Defensa Civil del municipio, quienes intervinieron de manera inmediata para resguardar su seguridad.

Acciones preventivas y asistencia

Ante la situación, personal de Energía San Juan procedió al corte del suministro eléctrico en la zona para evitar riesgos, mientras que Defensa Civil brindó acompañamiento a la familia afectada.

La mujer y sus hijos fueron trasladados a la vivienda de su hermana, ubicada a pocas casas de distancia, donde permanecerán hasta que se normalicen las condiciones en su hogar.

Trabajo de las autoridades

Las autoridades locales informaron que se mantiene un operativo de asistencia en la zona, con recorridas y monitoreo constante para atender a los vecinos que pudieran verse afectados por las precipitaciones y para mitigar los daños ocasionados por las lluvias.