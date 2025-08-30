Más de 500 familias asistidas por lluvias en San Juan
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.
Una joven madre y sus dos hijos fueron asistidos por Defensa Civil de la provincia y trasladados tras el anegamiento de su vivienda en 25 de MayoSociedad30/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Las intensas lluvias registradas en la provincia de San Juan las últimas horas provocaron inconvenientes en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, donde una familia debió ser evacuada tras el anegamiento de su vivienda.
La Sra. Mayra Atampiz, de 22 años, y sus dos hijos menores de edad fueron asistidos por personal policial y por Defensa Civil del municipio, quienes intervinieron de manera inmediata para resguardar su seguridad.
Acciones preventivas y asistencia
Ante la situación, personal de Energía San Juan procedió al corte del suministro eléctrico en la zona para evitar riesgos, mientras que Defensa Civil brindó acompañamiento a la familia afectada.
La mujer y sus hijos fueron trasladados a la vivienda de su hermana, ubicada a pocas casas de distancia, donde permanecerán hasta que se normalicen las condiciones en su hogar.
Trabajo de las autoridades
Las autoridades locales informaron que se mantiene un operativo de asistencia en la zona, con recorridas y monitoreo constante para atender a los vecinos que pudieran verse afectados por las precipitaciones y para mitigar los daños ocasionados por las lluvias.
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.
Defensa Civil registró 270 casos por anegamientos, árboles y postes caídos. El SMN mantiene el alerta naranja en toda la provincia hasta mañana.
Toda la región de Cuyo se encuentra afectada por abundantes precipitaciones, caída de piedra y un marcado descenso de temperatura. Imágenes
Más de 6000 estudiantes disfrutaron de Las Aventuras de Puck en el Teatro del Bicentenario, un espectáculo que une música, danza y fantasía.
Cada 3 de mayo miles de peregrinos llegan a Renca, San Luis, para honrar al Cristo del Espino en una fiesta que une fe, cultura y turismo.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
La esperada edición de “Viví Francia” en Mendoza será del 6 al 14 de setiembre próximos, para disfrutar de la cultura gala en variadas actividades.
Google anunció dos nuevas herramientas que hacen aún más fácil superar las barreras lingüísticas: capacidades de aprendizaje de idiomas personalizadas y traducciones en vivo para conversaciones en tiempo real.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
El Millonario se impuso 4 a 3 ante el Tatengue santafesino y en cuartos de final enfrentará a Racing, una multitud en el mundialista mendocino.
Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales