San Juan: familia evacuada por lluvias en La Chimbera

Una joven madre y sus dos hijos fueron asistidos por Defensa Civil de la provincia y trasladados tras el anegamiento de su vivienda en 25 de Mayo

Sociedad30/08/2025

WhatsApp Image 2025-08-30 at 6.26.12 PMLas intensas lluvias registradas en la provincia de San Juan las últimas horas provocaron inconvenientes en la localidad de La Chimbera, departamento 25 de Mayo, donde una familia debió ser evacuada tras el anegamiento de su vivienda.

La Sra. Mayra Atampiz, de 22 años, y sus dos hijos menores de edad fueron asistidos por personal policial y por Defensa Civil del municipio, quienes intervinieron de manera inmediata para resguardar su seguridad.

Acciones preventivas y asistencia
Ante la situación, personal de Energía San Juan procedió al corte del suministro eléctrico en la zona para evitar riesgos, mientras que Defensa Civil brindó acompañamiento a la familia afectada.

La mujer y sus hijos fueron trasladados a la vivienda de su hermana, ubicada a pocas casas de distancia, donde permanecerán hasta que se normalicen las condiciones en su hogar.

Trabajo de las autoridades
Las autoridades locales informaron que se mantiene un operativo de asistencia en la zona, con recorridas y monitoreo constante para atender a los vecinos que pudieran verse afectados por las precipitaciones y para mitigar los daños ocasionados por las lluvias.

