Las intensas lluvias que se registran en la provincia de San Juan motivaron un amplio despliegue de asistencia coordinado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias junto a distintas dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Hasta el momento, se brindó ayuda a más de 500 familias en diferentes departamentos:

Caucete: 50 familias afectadas en Las Talas, Costa Canal, El Chasca y Los Médanos.

25 de Mayo: 50 familias asistidas en Costa Canal y La Chimbera, con una familia evacuada.

Chimbas: 200 familias recibieron asistencia en Villa Paula, Barrio San Ramón, Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa Obrera, Lote Hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de Ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión y Villa Sarmiento.

Pocito: 10 familias con requerimientos atendidos.

En total, se ha asistido a unas 510 familias en distintos puntos de la provincia, mientras que en el resto de los departamentos no se registraron pedidos de ayuda ni situaciones de gravedad.

Las autoridades provinciales confirmaron que continuarán con el monitoreo permanente de la situación, dado que sigue vigente el alerta meteorológica.

Estado de rutas y caminos

La Policía Caminera informó el panorama en las principales vías de circulación de la provincia:

Bermejo: viento del sector sur y llovizna.

Control San Carlos: ruta transitable con precaución; presencia de animales sueltos, cielo nublado y viento sur.

Caminera: cielo parcialmente nublado.

Control Baldecitos (Ruta 141): llovizna en la zona; transitable con precaución.

Control Niquivil (Ruta 40): ruta transitable con precaución; badenes sin arrastre; niebla en la zona de Talacasto. Ruta 150, transitable con precaución.

Huaco: lloviznas y tránsito con precaución.

Control Encon: viento sur en la zona; ruta transitable.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan a los conductores: Circular con máxima precaución en todas las rutas mencionadas.

Estar atentos a la posible presencia de animales sueltos en la zona de Control San Carlos.

Reducir la velocidad en áreas con niebla o llovizna para evitar accidentes.

El Gobierno provincial sanjuanino instó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y de tránsito antes de emprender un viaje.





