Tormentas en Mendoza: 270 intervenciones
Defensa Civil registró 270 casos por anegamientos, árboles y postes caídos. El SMN mantiene el alerta naranja en toda la provincia hasta mañana.
Las intensas lluvias en San Juan afectaron a más de 500 familias en distintos departamentos. Se mantiene el monitoreo y recomiendan precaución en rutas.Sociedad30/08/2025Periodistas CuyoNoticias
Las intensas lluvias que se registran en la provincia de San Juan motivaron un amplio despliegue de asistencia coordinado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias junto a distintas dependencias del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.
Hasta el momento, se brindó ayuda a más de 500 familias en diferentes departamentos:
Caucete: 50 familias afectadas en Las Talas, Costa Canal, El Chasca y Los Médanos.
25 de Mayo: 50 familias asistidas en Costa Canal y La Chimbera, con una familia evacuada.
Chimbas: 200 familias recibieron asistencia en Villa Paula, Barrio San Ramón, Loteo San José, Villa Videla, Villa Observatorio, Villa Obrera, Lote Hogar 43, Villa del Sur, Lote 38, Villa Mariano Moreno, Callejón Horno de Ladrillos, Calle 25 y Díaz, Asentamiento Fe y Esperanza, Virgen de Fátima, Lote 54, Villa Unión y Villa Sarmiento.
Pocito: 10 familias con requerimientos atendidos.
En total, se ha asistido a unas 510 familias en distintos puntos de la provincia, mientras que en el resto de los departamentos no se registraron pedidos de ayuda ni situaciones de gravedad.
Las autoridades provinciales confirmaron que continuarán con el monitoreo permanente de la situación, dado que sigue vigente el alerta meteorológica.
Estado de rutas y caminos
La Policía Caminera informó el panorama en las principales vías de circulación de la provincia:
Bermejo: viento del sector sur y llovizna.
Control San Carlos: ruta transitable con precaución; presencia de animales sueltos, cielo nublado y viento sur.
Caminera: cielo parcialmente nublado.
Control Baldecitos (Ruta 141): llovizna en la zona; transitable con precaución.
Control Niquivil (Ruta 40): ruta transitable con precaución; badenes sin arrastre; niebla en la zona de Talacasto. Ruta 150, transitable con precaución.
Huaco: lloviznas y tránsito con precaución.
Control Encon: viento sur en la zona; ruta transitable.
Recomendaciones
Las autoridades recomiendan a los conductores: Circular con máxima precaución en todas las rutas mencionadas.
Estar atentos a la posible presencia de animales sueltos en la zona de Control San Carlos.
Reducir la velocidad en áreas con niebla o llovizna para evitar accidentes.
El Gobierno provincial sanjuanino instó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y de tránsito antes de emprender un viaje.
Defensa Civil registró 270 casos por anegamientos, árboles y postes caídos. El SMN mantiene el alerta naranja en toda la provincia hasta mañana.
Una joven madre y sus dos hijos fueron asistidos por Defensa Civil de la provincia y trasladados tras el anegamiento de su vivienda en 25 de Mayo
Toda la región de Cuyo se encuentra afectada por abundantes precipitaciones, caída de piedra y un marcado descenso de temperatura. Imágenes
Más de 6000 estudiantes disfrutaron de Las Aventuras de Puck en el Teatro del Bicentenario, un espectáculo que une música, danza y fantasía.
Cada 3 de mayo miles de peregrinos llegan a Renca, San Luis, para honrar al Cristo del Espino en una fiesta que une fe, cultura y turismo.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
La esperada edición de “Viví Francia” en Mendoza será del 6 al 14 de setiembre próximos, para disfrutar de la cultura gala en variadas actividades.
Google anunció dos nuevas herramientas que hacen aún más fácil superar las barreras lingüísticas: capacidades de aprendizaje de idiomas personalizadas y traducciones en vivo para conversaciones en tiempo real.
El encuentro vitivinícola reúne bodegas, especialistas y público en actividades que destacan los vinos de los valles de San Juan.
El Millonario se impuso 4 a 3 ante el Tatengue santafesino y en cuartos de final enfrentará a Racing, una multitud en el mundialista mendocino.
Tres equipos sanjuaninos competirán en Villa Mercedes por la 3° fecha del Regional Zona Centro/Norte de Goalball, consolidando inclusión y deporte.
El 29 de agosto, en el Parque de Mayo de San Juan, habrá juegos, lecturas y un circuito de salud para que las familias disfruten y aprendan en el Día del Niño.
Un Mercedes Benz impactó contra un camión en la Autopista de las Serranías Puntanas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes y dejó dos víctimas fatales