La provincia de San Luis perdió este domingo a una de sus figuras más emblemáticas en la defensa de los Derechos Humanos. Lilian Videla, fundadora y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Luis, murió tras una vida dedicada a la lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.

De carácter combativo e inquebrantable, Videla fue una de las voces más firmes contra la impunidad. En 1976 fue detenida por la dictadura militar y permaneció dos años y medio privada de su libertad. Esa experiencia marcó su camino: en 1984, con el regreso de la democracia, fundó junto a otros militantes la APDH Regional San Luis, desde donde impulsó la búsqueda de desaparecidos, la recuperación de nietos apropiados y la investigación de crímenes de lesa humanidad.

“Seguiremos hasta que encontremos al último nieto y los últimos restos”, sostuvo en 2017 en una entrevista con El Chorrillero. Hasta hace poco tiempo, antes de que una lesión la obligara a dejar la vida pública, su presencia era constante en marchas, actos del 24 de marzo y audiencias judiciales.

Un legado en la justicia y la memoria

Videla tuvo un rol clave en los cuatro juicios de lesa humanidad realizados en San Luis durante la última década, en los que fueron condenados ex militares, policías y funcionarios judiciales por delitos cometidos durante la dictadura. “El movimiento por los Derechos Humanos hoy pierde una de sus figuras centrales en San Luis”, expresó con pesar el abogado y cofundador de la APDH, Norberto Foresti, amigo cercano de Videla.

La primera comisión que integró en 1984 trabajó en la recopilación de información para la CONADEP, junto a referentes como María Martínez de Canfaila, Pedro Pablo Despouy y Esteban Jauregui. Videla también denunció abusos cometidos por fuerzas de seguridad en democracia, como los casos de Florencia Morales y Franco Maranguello durante la pandemia, y se sumó al reclamo por la aparición de Guadalupe Lucero.

Una voz crítica frente al poder

De manera persistente, cuestionó el vínculo del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá con la dictadura, recordando la carta que este le enviara en 1978 al genocida Emilio Massera pidiendo “un castigo ejemplar” contra dirigentes políticos de la provincia. “Tenemos una larga y enfrentada historia”, expresó en distintas oportunidades.

Reconocimiento y duelo

La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis declaró un día de duelo y señaló que “la existencia de referentes como Lilian y las organizaciones que supieron sostener durante las últimas coyunturas históricas fueron indispensables para reconstruir las tramas sociales y alcanzar justicia sobre el trágico pasado de nuestro país”.

Con la muerte de Lilian Videla, San Luis pierde a una militante incansable, cuya vida quedó marcada por la lucha colectiva, el compromiso inclaudicable y la defensa de los derechos humanos frente a la dictadura y en democrac