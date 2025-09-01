San Juan: herramientas para aprovechar la IA para estudiar

Guaymallén lanza un programa de Inteligencia Artificial para emprendedores
La iniciativa busca potenciar la competitividad local. En cuatro encuentros presenciales brindarán herramientas prácticas y estratégicas para aplicar la IA en los negocios.
Dictarán un taller con el objetivo de que los estudiantes puedan organizarse mejor, tener herramientas para lograr métodos de aprendizaje y resolver dudas rápidamente.Tecnología01/09/2025Redacción CuyoNoticias
La convoca a un taller de formación en Inteligencia Artificial aplicada para que los estudiantes de nivel secundario, terciario y universitario puedan organizarse mejor, tener herramientas para lograr métodos de aprendizaje y resolver dudas rápidamente.
El comienzo de este taller sobre el uso de la Inteligencia Artificial como herramienta educativa será el martes 2 de septiembre, a partir de las 17:30 horas Esta es una iniciativa para alumnos, mayores de 12 años, que cursen su estudios secundarios, terciarios y universitarios.
La disertación será en el auditorio Emar Acosta, en el edificio Anexo de la Legislatura Provincial (Laprida 923 oeste) y será Julián Peruzzi -Desarrollador de Software y parte de los equipos técnicos de la Dirección de Emergencias y Políticas Alimentarias-, quien comparta sus conocimientos en IA. Será una charla única de entre 60 y 90 minutos, dependiendo del nivel de participación de los interesados.
Según detallaron los organizadores, dado que el uso de Inteligencia Artificial ya está extendido a todos los campos, incluido el de la educación, durante esta capacitación se va a explorar de manera práctica cómo estas herramientas pueden ayudar a organizar mejor los momentos de estudios, crear nuevos métodos de aprendizaje, resolver dudas más rápido y potenciar la creatividad. En definitiva, para que cada uno descubra cómo utilizarla para aprender a estudiar de manera más inteligente, eficiente y personalizada, aprovechando todo el potencial que está al alcance de los estudiantes.
No sólo se va a aplicar y ejemplificar con herramientas de ChatGPT, Gemini, Copilot y NotebookLM, sino que además se va a debatir cómo la IA puede mejorar la calidad del estudio, la redacción, la investigación y la organización del tiempo, además de profundizar en los riesgos y dilemas ético además de fomentar el uso responsable de estos recursos tecnológicos.
Hay cupo limitado, por eso los interesados deben inscribirse en el siguiente link
